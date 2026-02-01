Saúde de Paranaguá inaugura Unidade Ponto de Apoio nesta segunda-feira

A unidade de saúde terá atendimento clinico e reabilitação, além de uma base descentralizada do Samu

Foto: Moyses Zanardo

A Unidade Ponto de Apoio Rodrigo Gomes, na Ilha dos Valadares, será inaugurada nesta segunda-feira (2), às 10h, na Ilha dos Valadares.

De acordo com o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, todos os esforços foram concentrados para que a unidade ofereça estrutura de qualidade aos moradores na Ilha dos Valadares.

“A inauguração da Unidade de Apoio Rodrigo Gomes nesta segunda-feira, às 10h, reafirma o compromisso da nossa gestão com a saúde da população, garantindo atendimento mais próximo e eficiente para os moradores da Ilha dos Valadares”, afirmou o prefeito Adriano Ramos.

Estrutura e atendimento

O espaço, de 702 m² reúne uma estrutura voltada tanto à assistência clínica quanto à reabilitação.

O atendimento no local será 24 horas para urgência e emergência. A farmácia na unidade funcionará de segunda a sexta-feira das 8h às 17 horas.

A unidade contará com três consultórios médicos, sala de estabilização e uma Farmácia Municipal, além de ambientes específicos para assistência farmacêutica e nutricional.

Um dos destaques é a sala de reabilitação destinada às equipes multiprofissionais (eMulti), formadas por educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.

Base descentralizada do Samu

No local também foi implantada uma Base Descentralizada do Samu que garantirá maior agilidade no atendimento de urgência e emergência aos mais de 30 mil moradores na Ilha dos Valadares.

“A Unidade Ponto de Apoio Rodrigo Gomes representa um avanço importante na descentralização da saúde em Paranaguá, levando mais estrutura, qualidade e agilidade no atendimento para a população da Ilha dos Valadares, com serviços que vão da atenção básica à urgência e reabilitação”, destacou o secretário municipal de Saúde, Daniel Fangueiro.

Inauguração da Unidade Ponto de Apoio Rodrigo Gomes, na Ilha dos Valadares

Horário: 10 horas

Endereço: Rua José Vicente Elias, 867, Ilha dos Valadares

Fonte: PMB / jornalista: Aline Benvenutti