Oposição apresenta emendas para evitar retrocesso no licenciamento ambiental

Deputados Arilson Chiorato e Requião Filho | Foto: Valdir Amaral/Alep

“O governador está focado em aprovar projetos sem debate, ignorando a responsabilidade que temas de grande impacto social exigem. A Oposição segue fiscalizando e questionando o necessário”, afirmou o deputado Requião Filho (PT), líder da Bancada de Oposição, ao criticar o PL 662/2024, que altera normas de licenciamento ambiental no Paraná. Na sessão onde se analisou a constitucionalidade do projeto, a Bancada votou contra, alertando para os riscos de retrocessos jurídicos e ambientais que o texto original apresenta.

O deputado Arilson Chiorato (PT), vice-líder da Oposição, reforçou as críticas ao projeto, apontando seus perigos jurídicos e ambientais. “Este projeto é um retrocesso. Ele retira competências do Conselho Estadual de Meio Ambiente, comprometendo a análise técnica e a participação da sociedade. Além disso, permite que o governador, por decreto, defina prazos e critérios de licenciamento, ignorando regras federais e abrindo brechas para irregularidades. É um ataque direto às conquistas históricas do movimento ambiental no Paraná”, afirmou.

O deputado Goura (PDT) alertou para os perigos do PL em um momento de emergência climática. “Estamos diante de um projeto que fragiliza o meio ambiente e desconsidera alertas de órgãos como o Ibama e diversas entidades. Será que precisamos esperar mais desastres ambientais para agir? A hora de proteger o Paraná é agora. Não podemos passar a boiada em meio a uma crise climática tão grave”, declarou.

Segundo a deputada Luciana Rafagnin (PT), flexibilizar as regras ambientais pode comprometer a avaliação de riscos e a preservação dos recursos naturais. “Com a redução de controles e a facilitação de licenças, os estudos sobre os impactos ambientais podem ser prejudicados, colocando em risco comunidades e o meio ambiente”, afirmou Luciana.

As 15 emendas apresentadas pela Bancada de Oposição buscam corrigir as fragilidades do projeto, incluindo:

Respeito às normas federais: ajustes para alinhar o texto à Lei Complementar 140/2011 e à Resolução CONAMA 237/1997, assegurando maior segurança jurídica e proteção ambiental.

Fortalecimento da gestão ambiental: direcionamento de condicionantes para fortalecer Unidades de Conservação e áreas protegidas.

Exclusão de conceitos problemáticos: retirada de dispositivos que ampliam licenças simplificadas e por adesão, considerados de alto risco.

Reforço no EIA/RIMA: garantia de que empreendimentos de alto impacto realizem Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

Prazo claro para análise de licenças: definição de prazos máximos de 120 dias, com suspensão limitada para evitar atrasos excessivos.

Exclusão de artigos inconstitucionais: retirada de dispositivos que permitem interpretações amplas e riscos ambientais, como o artigo 20, §3º, e o artigo 16.

Exigência da Consulta Livre Prévia e Informada às comunidades tradicionais e povos indígenas em projetos que impactem suas terras, conforme garante a Convenção 169 da OIT.

Inclusão dos Conselhos Estaduais de Povos Indígenas e de Povos e Comunidades Tradicionais, nos órgãos e entidades que podem ser consultados durante o procedimento de licenciamento.

Inclusão da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens (PNAB) durante o procedimento de licenciamento, como uma forma de garantir que seus direitos sejam assegurados nos processos de licenciamento.

Preservação do papel do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA), mantendo seu caráter deliberativo.

As emendas serão analisadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na próxima terça-feira (3). A Oposição convida a sociedade a acompanhar a tramitação e a lutar contra os retrocessos propostos pelo projeto.

Governo amplia auxílio-alimentação após reivindicações

deputada Luciana Rafagnin | foto: Orlando Kissner/Alep

Com a aprovação do PL 586/2024, categorias do funcionalismo estadual, como servidores da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), que antes não recebiam auxílio-alimentação, passam agora a receber o benefício no valor de R$ 834,74.

A deputada Luciana Rafagnin, que havia solicitado a equiparação por meio de ofício ao governador em abril, comemorou a conquista e destacou que a medida é uma forma de valorizar trabalhadores essenciais na agricultura e na defesa agropecuária do Paraná, reconhecendo sua importância para o desenvolvimento do estado.

Vitória para crianças com diabetes

A Assembleia Legislativa aprovou o Programa de Monitoramento Digital Contínuo de Glicemia, beneficiando cerca de 10 mil crianças e adolescentes com diabetes mellitus atendidos pelo SUS. O projeto, de autoria dos deputados Arilson Chiorato e Luciana Rafagnin, entre outros parlamentares, prevê a distribuição de aparelhos que medem a glicemia sem necessidade de picadas no dedo, proporcionando mais qualidade de vida aos pacientes. Segundo Luciana, o programa representa um avanço para famílias que convivem com os desafios da doença, promovendo bem-estar e segurança. Agora, o projeto aguarda a sanção do governador.

STJ reafirma direito à hora-atividade dos professores

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso do governo Ratinho Jr e garantiu o cumprimento da lei da hora-atividade, consolidando mais uma vitória para os professores paranaenses. A decisão reconhece o direito dos docentes a dedicar parte de sua carga horária a atividades de planejamento e formação, conforme previsto em lei.

O deputado Professor Lemos (PT) celebrou a decisão como um marco histórico, parabenizando a APP-Sindicato pela luta e reforçando o compromisso com a valorização da Educação pública.

Paraná Bici promove debates sobre ciclomobilidade

Deputado Goura | foto: Divulgação

O 2º Seminário Paranaense de Ciclomobilidade e Cicloturismo reuniu especialistas internacionais e nacionais em Curitiba, discutindo estratégias para incentivar a mobilidade urbana sustentável. Organizado pelo deputado Goura em parceria com instituições como a Dutch Cycling Embassy, o evento apresentou estudos de caso e promoveu oficinas que destacaram a bicicleta como elemento central no planejamento urbano. Goura enfatizou a importância de políticas públicas que priorizem modais sustentáveis para transformar as cidades paranaenses.

Hora de proteger a democracia é agora

Deputado Renato Freitas | foto: Valdir Amaral

Deputados da Bancada de Oposição denunciaram a gravidade das revelações da Polícia Federal sobre uma tentativa de golpe de Estado e cobraram punições exemplares aos envolvidos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Arilson Chiorato ressaltou que “golpes só se punem na tentativa” para evitar que o autoritarismo avance. Renato Freitas (PT) destacou a necessidade de proteger a democracia contra ameaças de grupos extremistas, e Dr. Antenor (PT) alertou para o perigo das ações planejadas, que incluíam atentados contra autoridades.

Decisão judicial reforça gestão democrática nas escolas

A Justiça suspendeu dispositivos do programa Parceiro da Escola, que transferiam a gestão de escolas públicas para empresas privadas sem a consulta das comunidades escolares. Para o deputado Professor Lemos, a decisão é uma vitória para a Educação pública, que precisa de investimentos diretos e não de privatizações que desviam recursos. Lemos também pediu que o governo respeite a decisão judicial e revogue decretos que ameaçam a gestão democrática.

Lemos questiona possível privatização da Sanepar

Deputado Prpfessor Lemos | foto: Orlando Kissner/Alep

O deputado Professor Lemos criticou a possibilidade de privatização da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), conforme divulgado pelo jornal Plural. O governo estadual estaria preparando um projeto de lei para encaminhar à Alep em dezembro, em regime de urgência. Lemos destacou que a Sanepar, responsável por atender 340 municípios e serviços essenciais, não deve ser entregue ao setor privado. “Não podemos permitir que o lucro prevaleça sobre o interesse público”, afirmou.