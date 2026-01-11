Pagodeiros do Atitude 67 e Kamisa 10 curtem projeto ambiental e praia antes do show em Pontal do Paraná

Integrantes do Atitude 67 foram conhecer o programa MarMaré enquanto que o pessoal do Kamisa 10 aproveitou para dar um mergulho no mar

Parece que os pagodeiros gostaram do Litoral do Paraná. Os grupos Atitude 67 e Kamisa 10, que se apresentaram neste sábado (10) em Pontal do Paraná na programação do Verão Maior, levaram 34 mil pessoas para o show, segundo maior público da história do festival na cidade.

Mas antes de se apresentarem, deu tempo de curtir um pouco o litoral paranaense. Os integrantes do Atitude 67, ligados a causas ambientais, foram conhecer o MarMaré – Programa de Educação Ambiental, que trata sobre cultura oceânica, conservação marinha e preservação ambiental. “Tarde maravilhosa, com um passeio lindo e necessário aqui em Pontal do Sul”, escreveu a banda no Instagram.

O projeto é desenvolvido pelo Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC), da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e conta com apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná.

“Foi legal demais. Fomos visitar essa instituição que cuida do meio ambiente e tem esse projeto educacional. A gente tenta, nas nossas letras, conscientizar e sensibilizar sobre a questão ambiental, com a música mesmo. Pontal e o Estado do Paraná estão de parabéns. Inspirou a gente”, conta Regê.

Angelino: “Dia maravilhoso” | foto: Arquivo pessoal

Já o grupo Kamisa 10 decidiu colocar o pé na areia em Pontal. Nas redes sociais, Angelino brincou que foi despreparado para passar o dia na praia. “Tô descascando igual melancia. Para falar a verdade, não só eu, mas toda a minha banda hoje. A gente tirou um diazinho de folga. A banda inteira passou o som mais cedo, conseguiu pegar o sol ali na praia, e o dia todo foi maravilhoso”, falou o líder do K10.

“No finalzinho da tarde, veio uma chuvinha só para refrescar, deixar a gente descansar. Eu nem imaginava que vinha um solzão desse aqui para o Paraná. Descansamos no hotel um pouquinho e já estamos no play para subir ao palco e fazer a alegria da galera que tá aí para curtir”, completou, minutos antes de se apresentarem para mais de 30 mil pessoas no Verão Maior Paraná.

Em entrevista para o Departamento de Comunicação da Prefeitura, Angelino contou que ficou impressionado com a praia que não conhecia e que o grupo pretende voltar: “Papai do céu, abençoa essa cidade aí. É em breve a gente quer vir para cá só para curtir, não quer é só para fazer show, não”.

Atitude 67 e Kamisa 10 fizeram história no Verão Maior Paraná, com dois shows inesquecíveis para a legião de fãs que lotou o palco de Pontal. A programação continua com mais pagode neste domingo (10). Jeito Moleque e Belo tocam em Matinhos, a partir das 16 h.