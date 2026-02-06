Palavra Livre – cemitério lotado, parlapatões e outras notas

Coluna de Zé Beto Maciel e Maria Tereza Vasquez com participação de Gustavo de Aquino

Imortal

Sobre a falta de espaços para enterrar os mortos nos cemitérios de Foz do Iguaçu, corre o seguinte chiste nos corredores da Câmara Municipal: “o iguaçuense é imortal. Não tem onde cair morto”.

Parlapatões

Mas nem começou a bagaça e os dois já estão se desentendendo. A discussão começou assim: “fui eu que criou o mundo”. A resposta: “Pare. Foz do Iguaçu inteira sabe que fui eu”. E segue o baile.

Exonerado

Conforme a coluna adiantou, o secretário José Teodoro (Planejamento) pediu demissão do governo Silva e Luna (PL). No seu lugar, assumiu de forma interina o engenheiro civil Luiz Fernando de Brito (diretor de Orçamento e Projetos Complementares)

Bye, bye

Outro secretário na berlinda já foi avisado para esvaziar as gavetas. No seu lugar, deve assumir um profissional de Foz do Iguaçu. O prefeito Silva e Luna (PL) não quer mais forasteiro comandando a pasta. Nesta quinta-feira (5), o fuzuê na Câmara Municipal dava conta de mais demissionárias no primeiro escalão da prefeitura.

Queda

Pela primeira vez, a secretária Magda Odette Trindade (Finanças e Orçamento) também admitiu na Jovem Pan que o sistema digital, que apresenta falhas e não funciona direito, pode comprometer a arrecadação do IPTU. Magda Odette afirmou que a empresa Elotech subestimou o sistema de emissão de guias e cobranças da prefeitura de Foz do Iguaçu. A secretária diz ter fé que em março serão liberadas as guias do imposto. Se não der em março, será em abril.

Cassados

A Justiça Eleitoral cassou os mandatos de sete dos nove vereadores de Francisco Alves, no Noroeste do Paraná. Na ação, o MPE afirmou que os vereadores praticaram atos de abuso de poder econômico durante as eleições de 2024, operando um esquema ilícito de distribuição de “vales-combustível” a eleitores em troca de votos e apoio político.

Pontos

O vereador Evandro Ferreira (PSD) apresentou projeto de lei que prevê a instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos em shopping centers. “É uma medida estratégica que alia inovação, sustentabilidade e valorização da experiência do cliente. A demanda por infraestrutura de recarga está crescendo rapidamente, impulsionada pelo aumento da frota de veículos elétricos no Brasil e no mundo”, disse.

É fogo!

Além da tragédia ambiental, os incêndios que consomem hectares de vegetação na Patagônia argentina também vão deixando um rastro de estragos na economia local, que contava com os turistas neste verão. Famosa entre os brasileiros, Bariloche é uma porta de entrada de parte dos turistas que querem visitar as belas paisagens da região. O fogo ainda não chegou a Bariloche. As informações são da Folha de S. Paulo.

Eu recomendo

O TCE expediu 67 recomendações à Cohapar após identificar impropriedades na execução do programa Viver Mais Paraná, voltado à moradia digna para a população idosa. Além da Cohapar, as recomendações se aplicam aos municípios em que foram construídas unidades do Viver Mais Paraná: de Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Jaguariaíva e Prudentópolis. A fiscalização, entre fevereiro e outubro de 2025, avaliou planejamento, critérios de seleção de beneficiários, qualidade das construções e integração das unidades aos serviços públicos.

Presidenta

A deputada Carol Dartora (PT) foi eleita presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Carol Dartora disse da necessidade de garantir financiamento contínuo e descentralizado para o setor, além de valorizar os trabalhadores da área como forças produtivas e essenciais para a identidade do país. Ela defendeu a cultura como espaço de resistência e memória, citando sua própria origem familiar ligada ao Carnaval e à militância negra no Paraná.

Visitas

Nesta sexta-feira (6) o ex-senador Álvaro Dias (MDB) estará em Foz para uma conversa com amigos, empresários e apoiadores. Ele também vai ao Show Rural Coopavel em Cascavel. Álvaro pontuou na última pesquisa ao Senado e o MDB não abre mão de sua candidatura.

Racha

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicou mensagem de apoio à deputada Caroline de Toni (PL-SC) – pré-candidata ao Senado e que disputa a vaga com Carlos Bolsonaro (PL). Michelle compartilhou imagens ao lado de Caroline e também do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com a deputada. Ao comentar as fotos, a presidente do PL Mulher sinalizou respaldo político à catarinense e indicou que ela conta com o apoio do casal Bolsonaro. “Estaremos com você”, escreveu. As informações são do UOL.