Make Music Day Foz 2026 garante apoio da Secretaria Estadual de Turismo e do Viaje Paraná

A edição 2026 do Make Music Day Foz, em 21 de junho, terá apoio da Secretaria Estadual de Turismo (Setu) e do Viaje Paraná, órgãos do Governo do Estado responsáveis pela divulgação e promoção do turismo paranaense. A informação foi confirmada pelo secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Jin Petrycoski, que recebeu na última semana o coordenador do Make Music no município, Giovani Fagundes e representantes do Coletivo Underground (CUFI), responsável pela organização e realização do evento no município.

“O turismo é muito dinâmico e envolve muitos segmentos da sociedade e sabemos que precisamos muito da cultura, da música, do esporte, que impactam no entretenimento, gastronomia. Sabemos que o turismo é tudo isso e mais um pouco”, disse Jin Petrycoski. “Então, para Foz do Iguaçu fortalecer o setor turístico, precisamos apoiar eventos que tenham alcance bom e, com uma atuação significativa, tem impacto na sociedade”.

“Para nós, dentro da gestão do General Silva e Luna, vamos continuar apoiando sempre que necessário para fazer Foz do Iguaçu prosperar. Nosso intuito é que a cidade seja cada vez melhor e o turismo vai sempre brigar por isto”, ressaltou o secretário municipal de turismo. No ano passado, o Make Music Foz contou com atividades estendidas, celebrando a música em locais icônicos como as Cataratas do Iguaçu, Itaipu Binacional, Marco das Três Fronteiras, Teatro Barracão e Mercado Público Barrageiro.

De acordo com a organização, a terceira edição do evento mobilizou mais de 150 músicos, escolas da rede pública e a comunidade iguaçuense. Nas Cataratas do Iguaçu, a Orquestra Barroca Jesuíta proporcionou, no Espaço Naipi, um momento único de celebração musical com contemplação de um dos cenários mais belos do planeta e no mirante principal da Itaipu Binacional.

Talentos locais

Para o secretário de Turismo, o Make Music é fundamental também porque garante espaço para os artistas locais. “Precisamos aproveitar o potencial de Foz do Iguaçu. Temos um potencial artístico maravilhoso que está sub aproveitado. Então, o intuito da Secretaria se envolver em ações como o Make Music é para fortalecer este segmento que, querendo ou não, ele ajuda no avanço econômico da cidade”, frisou.

A programação de 2025 inclui, além de atrações internacionais como as bandas Osmodeuz (Venezuela), Lobo del Hombre (Argentina), Iryvu (Paraguai) e as curitibanas Hillbilly Rawhide e Relespublica, os grupos locais Jazzguarete, Reação Química, Kaos Distinto, entre outras, com atividades no Marco das Três Fronteiras, Mercado Público Barrageiro, na Aldeia Tekoha Arapy, nos estúdios Polentex e Jhonny Studio Bar, Fundação Cultural, CMEIs e no Colégio Estadual Monsenhor Guilherme.

O secretário Jin Petrycoski destacou ainda o entendimento e o apoio garantido pelo secretário estadual Leonaldo Paranhos (Turismo) e por Irapuan Cortes Santos, diretor-presidente do Viaje Paraná. “Sem a ajuda do governo do Estado, do governador Ratinho Junior, isso seria impossível”, disse.

“Então, o Paranhos entendeu as demandas intrínsecas de Foz do Iguaçu e o Irapuan, presidente do Viaje Paraná, também nos ajuda nesta promoção internacional. É uma trindade que vem dando certo e felizmente em 2026 a gente teve a confirmação que o apoio será maior e sabemos que os resultados virão”, completou Jin Petrycoski.

Projeção

Para o coordenador do Make Music Foz, a confirmação do apoio dos entes do Governo do Estado é um alento e que vai garantir uma projeção maior ao evento este ano. “Estamos adiantando a organização para o dia da música em Foz do Iguaçu em 2026, como sempre no dia 21 de junho. Já reunimos a comissão organizadora e integrantes do Coletivo Underground e todos os locais utilizados para as atividades no ano passado já estão confirmados também”, disse Giovani Fagundes.

“Estamos vendo novos espaços como bares, pubs, hotéis e atrativos para ampliar cada vez mais o alcance do Make Music Foz, que no ano passado, foi o maior do Brasil em termos de envolvimento de músicos e pessoas. Este ano será um sucesso ainda maior, estamos trabalhando para isto”, completou.

O Make Musik Day em Foz do Iguaçu é realizado pelo Coletivo Underground (CUFI). Em 2025 a mobilização ocorreu em conjunto com a RPC TV, Itai, Itaipu Parquetec, Itaipu Binacional, Teatro Barracão, Marco das Três Fronteiras, Mercado Público Barrageiro, Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação e Fundação Cultural. O evento foi pago com recursos do termo de fomento 64/2025, celebrado entre a Prefeitura Municipal, Secretaria de Turismo e a OSC Itai.

