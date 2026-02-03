Palavra Livre – dança das cadeiras na Prefeitura de Foz e outras notícias

Coluna de Zé Beto Maciel, Maria Tereza Vasquez e Gustavo de Aquino

À casa torna

O general Eduardo Garrido deve deixar a chefia do gabinete do prefeito Silva e Luna (PL) e voltar ao comando da Secretaria de Finanças e Orçamento no lugar de Magda Odette Trindade, que acumulava a chefia da pasta com a Diretoria de Receitas de Bens e Serviços. No lugar de Garrido, deve assumir o capitão Arceli Pedrozo de Oliveira, diretor de Fiscalização da Fazenda. Garrido volta com a determinação de fazer o sistema de emissão de guias de recolhimento de taxas e impostos.

No trecho

O empresário Deoclécio Duarte (PL) está correndo o trecho com a sua pré-candidatura de deputado estadual. Os votos, segundo ele, virão 50% de Foz do Iguaçu e outros 50% das cidades do oeste e sudoeste e dos grandes colégios eleitorais. “Nos finais de semana, na sexta, sábado e domingo, tenho centralizado as visitas, nos bairros, nos eventos, nas festas comunitárias em Foz. Na semana passada, visitei seis municípios do sudoeste (Mariópolis, Marmeleiro, Realeza, São Isabel, Capanema) e neste semana, visitei a região metropolitana de Curitiba (capital e São José dos Pinhais)”.

Na área

“Olha eu aqui, né? Já passei óleo de bronzear, já passei protetor solar, tenho meu chapeuzinho de palha, estou pronto para enfrentar a batalha ou a peleja. Nunca fugi da luta, tenho uma profunda esperança em servir o Paraná. Na minha vida de três vezes prefeito, de cinco, seis vezes secretário de Estado, de ministro do turismo e da cultura do Brasil, e todo o meu trabalho público pode ser um bom momento para oferecer aos paranaenses o meu nome como candidato a governador” – do secretário Rafael Greca (Desenvolvimento Sustentável) nas redes sociais.

Free flow

Os deputados Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e Cobra Repórter (PSD) protocolaram na ANTT pedido de informações detalhadas sobre a implementação do sistema de cobrança eletrônica por pórticos, conhecido como free flow. “A modernização das concessões é necessária, mas não pode ocorrer sem clareza. Precisamos garantir que a localização dessas ‘praças virtuais’ não penalize injustamente comunidades locais ou setores produtivos por falta de planejamento geográfico”, afirmou Romanelli.

Campanha de saúde

O presidente da FPF, Hélio Cury Filho, e o secretário Beto Preto (Saúde) querem ampliar as campanhas no futebol profissional masculino e feminino, além do amador. Em encontro recente na Sesa, avaliaram que o futebol pode ser uma ferramenta de ação para difundir boas práticas de prevenção em saúde. Cury Filho explicou que já adotou medidas para incentivo à doação de sangue, estímulo à campanha de doação de órgãos e ainda prevenção na saúde do homem e da mulher.

Saúde II

Com o início do campeonato paranaense da 2ª divisão no dia 28 de fevereiro, a FPF ofereceu à Sesa o espaço para veicular uma placa estática nos estádios como estímulo à saúde, podendo ser a valorização do SUS ou às campanhas de vacinação. “O SUS é construído todo dia com parcerias como essa. O esporte é um aliado indispensável para uma vida saudável”, disse Beto Preto.

Pacto

O presidente Lula (PT) confirmou, nas redes sociais, o lançamento nesta semana do Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. A proposta ainda não foi detalhada pelo governo e deve ser divulgada na quarta-feira (4) no Palácio do Planalto em Brasília.

Mapa do PT

O PT teve nesta segunda-feira, 2, uma reunião decisiva sobre a formação dos palanques estaduais nas eleições de outubro. O presidente Edinho Silva e o coordenador do GTE, deputado José Guimarães, detalharam o cenário político nos estados. A prioridade é garantir a reeleição do presidente Lula. Com o mapa eleitoral, Edinho e Guimarães vão marcar uma conversa com Lula, e bater o martelo das candidaturas próprias e apoio a nomes de outras legendas.

Barbaridade

“A Selic em 15% faz um bilionário ganhar R$ 400 mil por dia sem produzir nada”, disse o ex-consultor da ONU e professor da da PUC-SP, Ladislau Dowbor, na Folha de S. Paulo. Ele afirma que o rentismo muda a estrutura econômica social e gera distorções e defende Estado e empresas trabalhando juntos para gerar riquezas “As pessoas têm imensa dificuldade em entender grandes números”, aponta Dowbor que até gravou um vídeo intitulado “Entenda a economia em 15 minutos”.

Tudo dominado

No gabinete do prefeito Silva e Luna (PL) só alegria. Os assessores do general afirmam que o grupo de vereadores independentes – o G-9 – já foram atendidos nos seus pleitos e pedidos. Dos nove, ficaram da conversa do gabinete as vereadoras Valentina (PT) e Yasmin Hachem (PV). O pulso será medido hoje com a volta das sessões na Câmara Municipal.

Não tô entendendo

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Debrito (PL), disse que não entendeu a criação da Secretaria de Tapa Buracos e que, na verdade, a secretária Thais Escobar (Obras) devia ser substituída ao invés do prefeito Silva e Luna (PL) criar nova pasta.

Segurança

O governador Ratinho Júnior (PSD) autorizou o concurso para mais 5.690 agentes de segurança pública em 2026. Na PM, o concurso previa 2.000 vagas para soldados. Com a ampliação autorizada, a previsão chega a 4.090, sendo 4.000 soldados e 90 oficiais (cadetes). No Corpo de Bombeiros, o concurso previa 600 vagas e com a ampliação chega a 1.230 – 1.200 soldados bombeiros e 30 oficiais (cadetes). Na Polícia Civil, eram 400 vagas, mas o total de contratações autorizadas serão de 1.726 policiais. Na Polícia Científica, eram 46 vagas e agora 512.