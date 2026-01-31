Palavra Livre – Secretário pede o boné e outras notícias

Coluna de Zé Beto Maciel, Maria Tereza Vasquez e Gustavo de Aquino

Hasta luego

O secretário José Teodoro (Planejamento) pediu o boné ao prefeito Silva e Luna (PL). Só falta definir o substituto ou substituta de Teodoro para oficializar sua saída. A oposição vê o avanço da secretária Thais Escobar (Obras) na pasta que cuida dos projetos e planejamento de Foz do Iguaçu.

Pintura

A Câmara Municipal abre o ano legislativo na terça-feira, 3 de fevereiro. E tem vereador que está intrigado com o novo contrato da pintura de faixas nas ruas. A mesma empresa que fazia o serviço ganhou novamente a licitação com o reajuste de 20% nos custos dos serviços. A prefeitura argumenta que o número de ruas e avenidas pavimentadas aumentou. “Só se vão pintar também os buracos”, reagiu um vereador da base do prefeito Silva e Luna (PL)

Roda ou não roda?

Contadores, empresários e moradores continuam reclamando da dificuldade de gerar as taxas de impostos, entre outras, pelos sistemas dispostos pela Secretaria da Fazenda. “Não consigo rodar nenhuma guia, tenho que ir lá pessoalmente”, disse um hoteleiro. Ele aponta que o sistema não vai rodar as guias do IPTU no prazo estimado (final de fevereiro). Já a Fazenda disse que na próxima, o sistema começa a rodar a cobrança do imposto.

Cosip

No ano passado, o prefeito Silva e Luna (PL) tentou tirar R$ 30 milhões da Cosip (contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública) e transferir os recursos para projetos eletrônicos nas ruas de Foz do Iguaçu. Os vereadores rejeitaram a proposta e neste ano, o prefeito vai tentar de novo.

Prioridade zero

Acertar com vereadores do G-9 – do bloco independente – é prioridade zero no gabinete do prefeito. Uma vereadora já indicou nomes para o segundo escalão e a composição com o bloco deve continuar nesta toada. “O prefeito quer sossego neste ano em relação à Câmara”, disse um assessor de Silva e Luna (PL).

Bola sete

O secretário Cleberson Belino (Comunicação Social e Relações Institucionais) vai ter que melhorar muito a imagem do prefeito Silva e Luna (PL) que vem reclamando do seu desempenho e cobrou mudanças urgentes e rápidas. Silva e Luna já exonerou uma diretora de Belino que no gabinete é chamado de “Toledo”. “Ele não conversa com ninguém da imprensa e qualquer evento, oficial ou não, ele fica sozinho e não socializa”, disse um repórter que acompanha a agenda do prefeito.

Matemágica

O empresário Zé Elias Castro Gomes, presidente do União Brasil, criticou o que chamou de “matemática que a prefeitura tenta esconder”. “Promessa de campanha aceita tudo, mas a realidade das famílias de Foz do Iguaçu não. Falar em ensino integral enquanto faltam quase 3.000 vagas no ensino básico é, no mínimo, uma falta de respeito com quem está na fila. A conta é simples, mas o governo ignora”, apontando “a fila da vergonha”. Como o prefeito promete dobrar o tempo de quem já está na escola se não consegue garantir sequer o turno único para quase 3 mil crianças? O integral virou “luxo” eleitoral, enquanto o básico virou privilégio”, questionou.

Sucateadas

“Ensino integral de verdade não é trancar a criança na sala o dia todo. Exige refeitório decente, área de lazer e laboratórios. Onde estão essas obras? A infraestrutura atual está no limite e não suporta essa carga”, continuou Zé Elias. “Dobrar o tempo significa triplicar o gasto com alimentação e funcionários. De onde virá esse dinheiro se a gestão atual mal consegue administrar o que já tem? Sem investimento massivo e um plano de 10 anos, o integral prometido é apenas propaganda. Foz não quer promessa vazia, quer vaga nos CMEls e escola com estrutura. Prefeito, o povo sabe contar: o integral no papel não educa quem está fora da sala de aula”, completou.

No trecho

O secretário Rogério Carboni (Desenvolvimento Social e Família) estará neste sábado (31) em Mato Rico para entregar uma nova unidade do Cras – um investimento de R$ 1,2 milhão. “Os centros de referência, como o Cras, é a porta de entrada da assistência social. É nele que as famílias são acolhidas e orientadas para superarem dificuldades e reconstruírem suas vidas com dignidade”, afirmou. Em 2025, Carboni ampliou os repasses para 144 cidades – R$ 176,4 milhões – para construir nos novos 123 Cras e 28 Creas. O Paraná tem hoje 590 Cras e 209 Creas.

Vou de Guto

O prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL), é o primeiro prefeito de uma grande cidade do Paraná a declarar o apoio ao secretário Guto Silva (Cidades), pré-candidato pelo PSD ao Governo do Estado. O prefeito disse que “respeita e aguarda a decisão do grupo, mas o candidato dele ao governo do Paraná já é o Guto Silva”.

Na disputa

Nas contas do blogueiro Fernando Tupan pelo menos 19 secretários do governo Ratinho Junior (PSD) devem deixar as suas pastas até abril para participar as eleições de outubro: Cleber Mata (Comunicação), Ulisses Maia (Planejamento), Alex Canziani (Inovação e Inteligência Artificial), Luizão Goulart (Administração e Previdência), Norberto Ortigara (Fazenda), Márcio Nunes (Agricultura e Abastecimento), Guto Silva (Cidades), Sandro Alex (Infraestrutura e Logística), Rafael Greca (Desenvolvimento Sustentável), Beto Preto (Saúde), Marco Brasil (Indústria, Comércio e Serviços), Valdemar Jorge (Justiça e Cidadania), Leandre Dal Ponte (Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa), Rogério Carboni (Desenvolvimento Social e Família), Hélio Wirbiski (Esporte), Do Carmo (Trabalho, Qualificação e Rena), Leonaldo Paranhos (Turismo) e Santin Roveda (Detran).