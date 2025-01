Palco Sunset traz sertanejo, rock, pop, reggae, MPB e anos 80

Os irmãos Gustavo Toledo e Gabriel abrem Palco Sunset Caiobá | fotos Divulgação

A dupla sertaneja Gustavo Toledo e Gabriel abre a temporada do Palco Sunset na praia de Caiobá, em Matinhos, nesta terça-feira (7), às 18h30.

Ao longo da semana, músicos paranaenses de diferentes estilos tocam no local, com apresentações das bandas Ochtop – de pop, rock, reggae e MPB – e Denorex 80 – sucessos dos anos 80 e humor –, na quarta (8) e quinta-feira (9).

Ochtop se apresenta na quarta-feira

A agenda da semana conta, ainda, com os veteranos do rock curitibano Relespública e Black Maria, que tocam na sexta-feira (10) e no sábado (11) em Guaratuba.

A programação de shows com artistas locais também está sendo levada à Costa Noroeste: Inimigos do Ritmo e Thiago Viola tocam na sexta e no sábado (10 e 11) em São Pedro do Paraná, e Irmãos Jovino e João Vitor e Gabriel se apresentam na mesma data em Porto Rico. Ao todo, 50 artistas de diferentes estilos se apresentam nos Palcos Sunset até o final da temporada.

Denorex 80, traz sucessos do passado com humor

Confira abaixo as próximas atrações dos Palcos Sunset:

Palco Caiobá – Matinhos

07/01 – Gustavo Toledo e Gabriel

08/01 – Ochtop

09/01 – Denorex 80

14/01 – Namastê

15/01 – Terezzo

16/01 – Bia Socek

Palco Praça dos Namorados – Guaratuba

10/01 – Relespública

11/01 – Black Maria

17/01 – Rúbia Divino

18/01 – Blindagem

Palco São Pedro do Paraná

10/01 – Inimigos do Ritmo

11/01 – Thiago Viola

17/01 – APK

18/01 – Orquestra Sanfônica