PalcoParaná lança edital para artistas paranaenses se apresentarem no verão

Palco Sunset na Praia do Cristo, em Guaratuba . Neste verão, será ao lado da Praça dos Namorados | Foto: Gabriel Rosa/AEN

O Governo do Paraná, via Secretaria de Estado da Cultura e PalcoParaná, publicou nesta segunda-feira (09) um edital de chamamento exclusivo para artistas do Estado se apresentarem na programação do Verão Maior Paraná, nos chamados Palcos Sunset.

Além dos grandes shows nacionais em Matinhos e Pontal do Paraná, a ação de verão contará com os artistas paranaenses em palcos menores montados em Matinhos, Guaratuba, São Pedro do Paraná e Porto Rico – as duas últimas na região Noroeste, às margens do rio Paraná.

As inscrições devem ser feitas até 13 de dezembro. Para participar, basta ler atentamente os requisitos e enviar a documentação prevista no edital para o e-mail [email protected].

A seleção será dividida em duas categorias. Na primeira, destinada a artistas solo e grupos musicais locais dos municípios sedes dos shows, a remuneração será de R$ 6.000,00. Já na segunda categoria, para artistas solo e grupos musicais paranaenses de todo o Estado do Paraná, exceto dos municípios sedes dos shows, a remuneração será de R$ 8.000,00, incluindo despesas de transporte, alimentação e hospedagem. Os valores de cachê apresentados para cada uma das categorias se referem a uma única apresentação.

Para a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, o edital chega para valorizar e evidenciar os muitos talentos da música no Paraná. “Nosso maior objetivo é fomentar e enriquecer a programação musical com os artistas paranaenses durante o período desta edição do Verão Maior Paraná, que promete ser histórica”, afirma. “Queremos levar aos Palcos Sunset músicos paranaenses de todos os gêneros e estilos, mostrando nossa enorme diversidade cultural e musical e agradando a todos os públicos.”

Para participar basta preencher o formulário de inscrição disponível no edital, colocando o portfólio ou link de redes sociais e o tempo de existência comprovada do artista ou grupo. Os interessados em se inscrever deverão enviar os documentos exigidos para o e-mail [email protected]. Toda a documentação deverá ser digitalizada, devendo ser observado o seu prazo de validade no momento da inscrição.

PROGRAMAÇÃO – A programação com os artistas paranaenses acontece de 3 de janeiro até 1.º de fevereiro nos palcos Sunset de Caiobá, Guaratuba, São Pedro do Paraná e Porto Rico, começando às 18h30.

Além dos shows, esta edição do Verão Maior terá ações voltadas aos veranistas e comunidade local em arenas fixas no Litoral (Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná) e no Noroeste do Estado, com atividades e competições esportivas, aulas de ginástica, dança, gincanas, caminhadas e recreação infantil, além de exposições e ações itinerantes das secretarias estaduais.

Edital de chamamento para artistas solo e grupos musicais | Palcos Sunset – Verão Maior Paraná 2025/2025

Prazo para inscrições: de 9/12 às 9h até 13/12 às 18h.

Como participar? Envie sua documentação para: [email protected]

Acesse o Edital de Chamamento e a página com o Edital completo e os 8 anexos.