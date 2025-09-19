Paraná avança em discussão de projeto para passaporte veicular digital

Detran e Tecpar desenvolvem projeto pioneiro de tokenização para identificação dos veículos

Foto: Hedeson Alves/Tecpar

Com o objetivo de conferir inovação, tecnologia e segurança ao sistema de informações sobre veículos no Estado, o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) segue com os trabalhos de planejamento de um projeto pioneiro de tokenização. Nesta semana, representantes da autarquia e do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), parceiro na iniciativa, se reuniram mais uma vez para avançar nas discussões e deliberar sobre a regulamentação do projeto.

De acordo com o presidente do Detran-PR, Santin Roveda, a ideia é criar uma identificação para os veículos através de um ativo digital, ou seja, um token, com o histórico completo registrado em blockchain. “Essa tecnologia confere imutabilidade e rastreabilidade aos dados, garantindo a autenticidade das informações desde a fabricação até a venda do veículo”, explicou. “Esse processo vai dar mais segurança, transparência e agilidade aos processos, melhorando o atendimento à população e transformando a gestão veicular no nosso Estado”, completou.

O diretor de Tecnologia e Informação do Detran-PR, Ismael Oliveira, contou que, para a população, os benefícios são claros e imediatos. “As transferências de propriedade serão mais rápidas e digitais, com menor risco de fraudes, como a adulteração de hodômetros, e também deve haver uma valorização de veículos seminovos com histórico confiável e verificável. Para o Detran-PR, o projeto é mais um passo em direção a um órgão 100% digital, otimizando processos manuais e garantindo maior proteção aos cidadãos”, afirmou.

O planejamento envolve, ainda, a empresa Vetrii, parceira tecnológica do projeto junto ao Tecpar.