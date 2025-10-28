Correio do Litoral
Santin Roveda anuncia aprovação do CNH Social no Paraná

Redação
Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (28), os deputados estaduais aprovaram em segundo turno e em redação final o projeto que cria o programa CNH Social, que garante de forma gratuita a primeira habilitação para paranaenses de baixa renda. O programa deve isentar 5 mil carteiras de habilitação na sua primeira fase, que será executada pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).

O presidente do Detran-PR, Santin Roveda, destaca os avanços realizados para garantir o direito de conduzir. “É notícia boa atrás de notícia boa, não faz nem um mês que efetuamos a redução do IPVA para o menor patamar do Brasil, e aumentamos as possibilidades de isenção, ou seja, estamos tirando todos os obstáculos para quem ter um veículo, seja para trabalhar, para o lazer ou apenas para poder passear com sua família em segurança”, afirmou.

O projeto, de autoria do Poder Executivo, segue agora para a sanção do governador Ratinho Júnior, e prevê ainda a inclusão de categorias na CNH e as modalidades “CNH nas Escolas”, voltados a jovens recém-formados no Ensino Médio em busca de qualificação profissional, e “Mais Mulheres na Direção”, além de cotas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

“Estamos já trabalhando ao lado dos Centros de Formação de Condutores, as CFCs e as autoescolas, e também ao lado das categorias dos médicos e dos psicólogos de trânsito, para concretizar essa grande parceria que vai beneficiar milhares de paranaenses”, completou Roveda.

