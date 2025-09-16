Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Detran anuncia mais de R$ 3,8 milhões para sinalização nas 7 cidades do Litoral

Redação

O diretor-presidente do Detran-PR, Santin Roveda, anunciará os repasses para os sete municípios litorâneos do programa Sinaliza Paraná, num total de 3.877.500,00

Santin Roveda, presidente do Detran-PR, e Rafael Folmann, presidente da Adetur Litoral

O Departamento de Trânsito do Paraná e a Adetur Litoral realizam nesta quarta-feira (17), às 17h em Antonina, Ruínas Armazém Macedo o evento “Caminhos do Litoral”.

Na ocasião, o diretor-presidente do Detran-PR, Santin Roveda, anunciará os repasses para os sete municípios litorâneos do programa Sinaliza Paraná, que está destinando R$ 100 milhões para sinalização viária em todos os 399 municípios do Paraná, em parceria com as prefeituras.

Para o Litoral serão destinados R$ 3.877.500,00, distribuído da seguinte forma:
Antonina: R$ 480.000,00
Guaraqueçaba R$ 345.000,00
Guaratuba R$ 570.000,00
Matinhos R$ 570.000,00
Morretes R$ 480.000,00
Paranaguá R$ 862.500,00
Pontal do Paraná R$ 570.000,00

Caminhos do Litoral

Data: 17 de setembro, quarta-feira
Horário: 17h
Local: Ruínas Armazém Macedo
Endereço: Rua Marques do Herval, 136 – Antonina.

