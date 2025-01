Paraná tem 13% a mais de turistas internacionais em 2024

Passageiros do navio MSC Armonia em Paranaguá | foto: Eduardo Aguiar/SETU

Em 2024, os destinos do Paraná receberam mais de 894 mil turistas internacionais, um aumento de 13% em comparação com 2023. Os dados consolidados foram divulgados nesta terça-feira (7) pelo Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal (PF). Somente em dezembro, 89.393 estrangeiros visitaram o estado.

“Esse aumento significativo é reflexo do esforço conjunto entre o Ministério do Turismo e a Embratur para promover os destinos nacionais no exterior. O Paraná tem se consolidado como um destino de experiências, onde a diversidade cultural, a gastronomia e a natureza se destacam. Nossa meta é manter esse crescimento, atraindo ainda mais turistas de todo o mundo para conhecer as belezas desse estado”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Além das tradicionais atrações turísticas da capital, Curitiba, o estado do Paraná se destaca por destinos como Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, Ilha do Mel e todo o Litoral, que oferecem uma combinação de belezas naturais e turismo de aventura.

Brasil tem recorde de 6,6 milhões

Ao todo, o Brasil registrou a entrada de mais de 6,657 milhões de turistas internacionais, alta de 12,6% em comparação com o ano anterior.

Os estados de São Paulo (2.207.015), Rio de Janeiro (1.513.235), Paraná (894.536) e Rio Grande do Sul (879.412) despontaram como as principais portas de entrada de visitantes internacionais em 2024. Proporcionalmente, estados como Roraima (97%), Santa Catarina (71,7%), Bahia (52,8%) e o Pará (47,4%), que receberá a COP30 no final do ano, registraram aumentos expressivos no número de estrangeiros em seus territórios.

Os “hermanos” continuam liderando o volume de visitantes internacionais que chegam ao Brasil. Mais de 1.953.548 argentinos desembarcaram no país este ano. Os Estados Unidos ocupam a segunda posição, tendo enviado 696.512 turistas. Os chilenos vêm logo atrás, com 651.776 chegadas aos destinos brasileiros. Já os vizinhos Paraguai e Uruguai, juntos, somaram mais de 833.412 visitantes.

Presença em eventos

Na atração de turistas internacionais, o Ministério do Turismo tem trabalhado em diferentes frentes. Em dezembro de 2023, foi inaugurado no Rio de Janeiro (RJ) o primeiro Escritório da Organização Mundial do Turismo (OMT) nas Américas e no Caribe. Fruto de uma intensa articulação do governo brasileiro, a unidade colocará o país definitivamente no cenário dos grandes players globais do setor, com o planejamento e a adoção de ações em prol do desenvolvimento sustentável de toda a região.

Além disso, para reforçar a vinda desses turistas, o MTur, em parceria com a Embratur, voltou a marcar presença em grandes e estratégicos eventos internacionais de promoção dos destinos brasileiros. A ação envolve a divulgação da “Marca Brasil”, importante iniciativa para reconstruir a imagem do país no exterior — agora devidamente compromissado com a sustentabilidade, a diversidade e a inclusão no setor turístico.

O Brasil também lançou a marca “Visit South America: um lugar, vários mundos”. A estratégia é uma parceria do governo brasileiro com Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile para, de forma integrada, promover e posicionar internacionalmente os destinos desses países, com foco em atrativos naturais, gastronômicos e de hospitalidade.

Meta é passar dos 8 milhões de turistas

Para 2025, o Governo Federal anunciou que os novos editais regionalizados do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI) têm previsão de R$ 63,6 milhões em investimentos para a atração de novos voos em rotas nacionais. A expectativa é de que sejam gerados ao menos 500 mil novos assentos no período de um ano. Esse número já impacta o recorde de assentos de voos internacionais para a temporada de verão 2024/2025: serão 7,48 milhões, um crescimento de 19% em comparação ao verão de 2023/2024.

Além disso, neste ano, o Brasil se prepara para receber importantes eventos, como a Conferência do Clima da ONU, a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, e a reunião do Brics, em Brasília, que devem atrair milhares de visitantes internacionais para o país.

O Plano Nacional de Turismo (PNT) prevê atingir 8,1 milhões de turistas internacionais nos próximos três anos.