Paraná vai produzir 400 toneladas de pescado a partir de 2026, diz Zeca Dirceu

Foto: Divulgação

O deputado Zeca Dirceu (PT) disse nesta sexta-feira (13), que o Paraná pode dar um salto na produção de pescado passando de 200 mil toneladas/ano para 400 mil toneladas a partir de 2026.

“O Paraná já é o maior produtor de peixes no país, 26,2% da produção nacional, e agora com o convênio firmado entre a Itaipu Binacional e o Ministério da Pesca, o potencial pesqueiro terá um aumento exponencial através de tanques, viveiros, fazendas aquícolas e o lago do reservatório da usina. Algumas projeções apontam que somente no lago Itaipu, a produção pode chegar a 400 mil toneladas por ano”, disse.

Zeca Dirceu destacou o acordo de cooperação técnica da usina e do governo federal para promover a pesca artesanal e a aquicultura sustentável. “A Itaipu está cumprindo uma determinação do presidente Lula. O acordo vai permitir a valorização da pesca artesanal e o incentivo à aquicultura familiar”, disse o deputado.

Além disso, o acordo prevê estudos sobre zoneamento aquícola e a capacidade produtiva da região de influência da usina – que se estende pelo Paraná e Mato Grosso do Sul, com potencial de movimentar R$ 2 bilhões em faturamento e 50 mil empregos diretos e indiretos.

“O Paraná poderá desenvolver sua cadeia de pescado com a legalização e a regulamentação do setor pesqueiro, o que vai representar o aumento da produção do pescado para outros mercados além da União Européia e o Reino Unido. A produção da aquicultura familiar pode alcançar outros derivados como carne moída, hambúrguer, farinha, óleo e empanados através das cooperativas e agroindústrias”, disse o deputado.

Convênios

Estudo da Embrapa Pesca e Aquicultura revelou revelou que 59% do território paranaense tem para o cultivo de peixes em viveiros escavados. Desses, 24% das áreas são consideradas ideais devido às condições ambientais e socioeconômicas favoráveis. “Em julho, o ministro André de Paula visitou os produtores da região de Londrina e adiantou os avanços no setor como a inserção do pescado na cesta básica e a isonomia tributária da ração do peixe. No Paraná, os deputados aprovaram a lei de inclusão do peixe na merenda escolar”, disse.

“É evidente que o setor passa por um bom momento e agora em dezembro, o ministro formalizou o convênio com a Itaipu que pode potencializar a produção do pescado. Agora, a Itaipu também assinou um novo convênio de R$ 9 milhões para fazer um diagnóstico do setor pesqueiro, da aquicultura familiar e da pesca artesanal”, explica Zeca Dirceu/

O deputado se referiu ao convênio assinado com o Itaipu Parquetec que vai oferecer assessoria técnica e administrativa, além da gestão de informações socioeconômicas e ambientais para o setor pesqueiro paranaense e de 35 cidades do Mato Grosso do Sul, atendidos pelo programa Itaipu Mais que Energia.