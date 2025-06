Paranaguá comemora Dia dos Namorados com serviços e ofertas de empregos

Paranaguá promove nesta terça-feira (10), o evento “Essa é a nossa canção”, em comemoração ao Dia dos Namorados (12 de junho).

A ação será na Praça dos Leões, das 14h às 20h, e reunirá diversas atrações voltadas aos casais e à comunidade, em uma tarde de lazer, bem-estar e oportunidade.

Entre as atividades estão festival de karaokê com premiações; serviços gratuitos de beleza, com tranças e cortes de cabelo; pinturas faciais; desafios interativos, dicas de alimentação saudável; quick massage e atendimentos em saúde.

Outro destaque da programação será a oferta de cursos gratuitos e vagas de emprego, com orientação profissional.

Para participar, os casais devem se inscrever no dia e local da ação. As atividades acontecerão em paralelo à tradicional Feira da Lua, fortalecendo o comércio e proporcionando um ambiente acolhedor para celebrar a data.

O evento é promovido pelo Sindilojas, com o apoio da Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Assuntos Sindicais (Semtra), do Provopar, Senac, Senai e Sest/Senat.

“A proposta é valorizar o espírito romântico da data e promover cidadania, autoestima e inclusão social, por meio de uma ação colaborativa entre entidades públicas e privadas”, acentua a prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Kaike Mello