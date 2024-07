Paranaguá completa 376 anos: um pouco de sua história

Em homenagem à cidade mãe do Paraná, apresentamos um resumo de seus primórdios editado de um publicado no site do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Paranaguá foi fundada em 29 de julho de 1648, quando o distrito foi elevado à vila, constituindo-se o município. Alguns registros da época fazem referência à presença de portugueses e castelhanos residindo e cultivando terras nesse território, desde 1548.

Planta de 1653

À primeira leva de colonizadores sucederam-se outras, que se instalaram em todo o recôncavo, após terem entrado em contato com os indígenas que habitavam a região. A povoação se deu por volta de 1550, na Ilha de Cotinga, com o início da exploração de ouro no Brasil.

Mais tarde, Domingos Peneda liderou a chegada dos pioneiros que se instalaram no território habitado pelos Carijó, construindo as primeiras habitações e iniciando o comércio entre os portos de Paranaguá, Rio de Janeiro e Santos.

Para os indígenas, a baía era o “Grande Mar Redondo”, na língua tupi-guarani. A colonização originou-se da imigração de habitantes de São Vicente e de Cananéia que, entre 1550 e 1560, se estabeleceram na Ilha da Cotinga.

No local, formou-se um arraial e, entre 1575 e 1580, a população começou a se estabelecer em terra firme, às margens do então rio Tagaré ou Taquaré, atual rio Itiberê. Nessa época, foi construída a primeira igreja, de Nossa Senhora do Rosário. A descoberta de minas de ouro na Serra Negra contribuiu para o aumento da população, admitindo-se mesmo que dessas minas tenham saído, em 1580, as primeiras amostras de ouro brasileiro para a Corte Portuguesa.

Anos depois, os espanhois invadiram o local que passou a chamar-se Baya de la Corona de Castilla, até que o bandeirante Gabriel de Lara, retomou a região para a Coroa Portuguesa.

A vinda de novos habitantes, atraídos pela mineração, atingiu seu ponto máximo em 1640, com a chegada de Lara, chefe do governo militar do povoado, que era responsável pela defesa do território.

Para Portugal, Paranaguá possuía uma localização geográfica de suma importância política e estratégica, pois se tratava de firmar o domínio português contestado pela Espanha.

Mapa de Pedro de Souza Pereira (1653)

A criação do distrito de Paranaguá data de 1647 e, no ano seguinte, o povoado foi elevado à condição de vila.

Nessa época, houve a instalação da Real Casa de Fundição de Ouro, que cobrava o Quinto, ou seja, o imposto de 20% sobre o minério extraído na região. Essa Casa de Fundição foi uma das primeiras do Brasil, instalada antes do início da exploração do ouro em Minas Gerais.

Em 1658, com a construção de uma bica de pedra na fonte de água, o núcleo urbano começou a se estruturar nas imediações da atual Igreja Matriz e da Fonte Velha. No final do século XVII, a Ordem Franciscana chegou ao local e os padres iniciaram a construção de um convento na entrada da vila.

Em 1711, a Coroa Portuguesa comprou dos herdeiros do donatário Pero Lopes de Souza as terras que lhe pertenciam, criando a Capitania de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá, que alcançou grande evidência na época.

A regulamentação da vida urbana na vila foi definida, em 1721, com a presença do ouvidor-geral da Capitania de São Paulo, Rafael Pires Pardinho. Os 178 provimentos foram lidos para 115 moradores e tratavam de suas relações com as comunidades vizinhas, como Antonina e Curitiba, além da abertura e conservação de estradas, organização do sistema de defesa militar, projeto para a construção da Casa de Câmara e Cadeia de Paranaguá, entre outros atos administrativos.

Um novo cais de pedra foi construído em frente à Casa de Câmara e Cadeia, o que possibilitou a expansão urbana para o local e o início da urbanização da atual rua General Carneiro com seu casario – o Colégio dos Jesuítas de um lado e o antigo Largo do Estaleiro do outro.

Para proteger a entrada da Baía de Paranaguá, começou a ser erguida, a partir de 1767, a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, na Ilha do Mel.

Mapa de João Teixeira Albernaz II (1666)

Em 1842, a vila foi elevada à categoria de cidade. O crescimento de Paranaguá deve-se, em parte, à chegada de imigrantes: os alemães (a partir de 1829), os italianos (entre os anos 1871 e 1872, quando muitos se instalaram nas terras junto à Serra da Prata, onde criaram várias colônias no local onde está o atual distrito de Alexandra), e as várias famílias polonesas que ocuparam terras na colônia Santa Cruz (em 1896).

Durante o movimento que resultou na Proclamação da República, muitos habitantes locais participaram e fundaram o Clube Republicano, em 1887. Na primeira metade do século XX, foram construídas as docas do Porto de D. Pedro I – com 450 metros de cais acostável – e a cidade passou a figurar entre os principais portos brasileiros.

Breve comentário ao registro do Iphan: A história dos africanos que vieram como escravos e dos negros em diversas épocas só agora está começando a ser contada. A história dos povos ancestrais, as diversas etnias indígenas, nem isso. Infelizmente, os registros oficiais ainda reproduzem uma visão exclusivamente branca e eurocêntrica.