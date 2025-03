Paranaguá e Pontal recebem veículos para atenção à mulher

Imagem: Semipi

A Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), divulgou nesta quinta-feira (13) os nomes de 72 municípios contemplados com veículos para serem usados em ações voltadas a mulheres.

Eles foram habilitados a receber a doação porque possuem Organismos de Políticas para Mulheres (OPMs) Municipais e preencheram os critérios definidos na Resolução nº 05/2025. No Litoral, apenas dois municípios atendem as exigências: Paranaguá e Pontal do Paraná.

Por se tratar de um incentivo à implantação de sistema de governança da Política da Mulher, o programa busca reconhecer e apoiar o município que já definiu na sua estrutura administrativa o local da coordenação da política pública para este segmento.

Visitas domiciliares

A secretária municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes de Cianorte, Stephanie Azevedo, disse que o veículo dará mais celeridade aos atendimentos e ampliará a capacidade de realizar intervenções mais próximas e qualificadas junto às mulheres em situação de vulnerabilidade.

“A viabilização de visitas domiciliares e ações em contato direto com a comunidade fortalecerá nossa atuação, tornando os serviços mais acessíveis, humanizados e eficazes. Trata-se de um importante instrumento para potencializar o alcance das políticas públicas e promover a equidade de maneira mais efetiva”, declarou.

Valorizar iniciativas municipais

O repasse de veículos a municípios que atendem critérios faz parte do Programa de Investimento para Qualificação da Atuação dos Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres. O programa tem como objetivo valorizar e reconhecer as iniciativas municipais em priorizar na agenda pública o desenvolvimento de ações voltadas à população feminina, bem como facilitar a mobilidade e a atuação da gestão municipal.

Os veículos doados serão utilizados na estruturação da Secretaria da Mulher ou na qualificação dos serviços de promoção e garantia dos direitos, tais como o Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM), acolhimento de mulheres em situação de violência com ou sem filhos, programas de empregabilidade e inclusão social e econômica, entre outros.

Leia a Resolução nº 05/2025, que define investimento para a qualificação da atuação dos Organismos de Políticas para Mulheres (OPMs) Municipais.

Cartilha ensina a criar Secretaria da Mulher

O Ministério das Mulheres lançou a cartilha que orienta estados e municípios a criarem Secretarias de Políticas para as Mulheres (SPMs). “Elaborado com base em escutas feitas junto a gestoras públicas e contando com a colaboração de mulheres do movimento social, esta publicação vem contribuir com a

superação de uma lacuna existente no âmbito governamental, que são as SPMs”, diz o documento.

Acesse aqui a cartilha.

Confira a lista dos 72 municípios contemplados: