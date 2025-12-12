Paranaguá forma novas turmas de crochê, manicure e produtos de limpeza no CEU das Artes

Formatura nos cursos marca fortalecimento da renda, da convivência e da autoestima de mulheres de Paranaguá

Fotos: Silvia Costa

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), equipamento da Prefeitura de Paranaguá localizado no Jardim Iguaçu, recebeu na tarde desta quinta-feira, dia 11, a formatura das turmas dos cursos de crochê, manicure e velas, sabonetes e produtos de limpeza. A cerimônia reuniu alunas, familiares, professores e equipe técnica, celebrando o encerramento de um ciclo de aprendizado e o início de novas oportunidades para dezenas de mulheres da comunidade.

A primeira-dama de Paranaguá, Patrícia Bamkaviades Ramos, participou da formatura e destacou o papel social do CEU das Artes no acolhimento da população. “Este é um lugar de acolhimento para mulheres e famílias. Os cursos não oferecem apenas uma oportunidade de renda. Eles ajudam a sair de casa, conhecer pessoas, ter vida social, aprender novas profissões. É um espaço onde as pessoas se encontram e se tornam melhores”, afirmou.

Serviços voltam a funcionar após anos parados

A assessora técnica de Cultura Derliane Martins, a Lilica, que trabalha no CEU das Artes, explicou que os cursos atendem moradores do Jardim Iguaçu e de bairros próximos, como Vila Marinho, Jardim Figueira, Santa Helena, Vila Guarani etc, com foco na autonomia financeira e na convivência comunitária.

“Muitas vezes, a pessoa está em depressão, sozinha em casa. Aqui ela conversa, faz amizade, descobre habilidades, encontra um sentido. É uma forma de transformar vidas. Por isso pedimos que voluntários venham ajudar. Sempre cabe mais”, disse.

Além dos cursos, o equipamento mantém aulas de Jiu-Jitsu, MMA, esportes e bazar solidário com distribuição gratuita de roupas. Para o início de 2026, está prevista a realização da colônia de férias entre os dias 12 e 23 de janeiro, destinada a crianças de 7 a 12 anos. A programação incluirá brincadeiras, atividades recreativas, campeonatos e oferta de lanche, garantindo um período de convivência, lazer e cuidado durante as férias escolares.

O supervisor do espaço, Jean Carlos dos Santos, lembrou que as atividades estavam paradas desde a pandemia. “A gestão começou de fato em fevereiro. Até então, tudo estava parado. Hoje temos MMA, Jiu-Jitsu, violão, crochê, manicure, oficina de produtos de limpeza e o bazar solidário. Atendemos cerca de cem pessoas por dia”, afirmou.

Resultados que transformam vidas

Após a retomada das atividades, os resultados aparecem de forma expressiva nas turmas que concluíram suas formações neste semestre.

O curso de crochê durou seis meses e transformou a rotina das participantes. A instrutora Jossimara Dobis dos Santos acompanhou 11 alunas desde o início. Algumas tinham dificuldade até de segurar a agulha. Agora todas sabem fazer várias peças. Fiquei esse tempo todo justamente para garantir que aprendessem. O crochê virou uma nova fonte de renda. Elas podem trabalhar de casa, cuidar da família e ainda garantir seu dinheiro”, contou.

As alunas já solicitaram continuidade das aulas, agora com foco em flores e peças avançadas.

No curso de manicure, os resultados também foram expressivos. A professora voluntária Joanete Barbosa Coelho Lopes formou duas alunas nesta turma e outras dez na anterior.

“Algumas já abriram salão e estão trabalhando. Outras estão dando aula. Antes elas não sabiam o básico, e agora fazem unhas melhor do que eu. É uma fonte de renda real e rápida”, disse. Com 25 anos de experiência, ela reforça o compromisso com a comunidade. “Eu já me aposentei. Fico feliz em ver o crescimento delas”, afirmou Joanete.

Entre as ofertas do semestre, se destacou também o curso de velas, sabonetes e produtos de limpeza, que reuniu 12 alunos. A formação é coordenada pelo técnico em Química Francisco Xavier da Silva de Souza, mestre em Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR).

“Nosso objetivo é capacitar para que as pessoas possam comercializar. Trabalhamos com cerca de dez itens – sabonete, detergente, amaciante, desinfetantes e produtos contra a dengue. A ideia é oferecer uma alternativa real de renda”, explicou Francisco.

A aluna Adriana Barbosa Coelho destacou a utilidade prática da formação. “Eu achei maravilhoso. Ensina coisas que fazem diferença. Vou usar mais para consumo próprio, mas recomendo para quem quer uma renda extra. É mais barato e muito melhor”, afirmou.

Inscrições abertas em fevereiro

As inscrições para os próximos cursos – incluindo a nova turma de corte e costura – começam em fevereiro, diretamente no CEU das Artes, com atendimento feito pela servidora Daniele.

O espaço funciona como um polo de convivência e fortalecimento comunitário, unindo formação profissional, esporte, acolhimento social e atividades culturais.

A Prefeitura de Paranaguá segue ampliando as ações no CEU das Artes, reafirmando seu compromisso com políticas públicas que fortaleçam autonomia, renda, bem-estar e inclusão social para moradores do Jardim Iguaçu e região.

