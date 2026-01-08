Paranaguá projeta o maior pacote de obras de sua história com apoio do Estado

Investimentos superiores a R$ 340 milhões devem transformar bairros, mobilidade e áreas turísticas da cidade; secretário Guto Silva e prefeito Adriano Ramos defendem obras estruturantes de longo prazo.

Entrevista na sede da Prefeitura

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, esteve em Paranaguá nesta quinta-feira (8), para uma agenda oficial na Prefeitura, ao lado do prefeito Adriano Ramos e da vice-prefeita Fabiana Parro.

Em coletiva de imprensa, o secretário reafirmou o compromisso do Governo do Estado com obras estruturantes anunciadas ao longo de 2025 e defendeu que o município deve viver, nos próximos meses, um ciclo de intervenções simultâneas com impacto direto na mobilidade, no turismo e na infraestrutura dos bairros.

Além da reunião institucional, a comitiva seguiu para vistorias em pontos considerados estratégicos, como a região da Roque Vernalha, a Avenida Atílio Fontana, trechos do Centro Histórico e do entorno do Rio Itiberê, e Ilha dos Valadares — áreas apontadas como prioritárias no conjunto de projetos em andamento.

Pacote acima de R$ 340 milhões e foco em obras transformadoras

Durante a coletiva, Guto Silva destacou que Paranaguá viverá, ao longo de 2026, um dos maiores ciclos de investimentos de sua história recente, com obras que somam mais de R$ 340 milhões apenas em infraestrutura urbana, mobilidade e requalificação de espaços públicos. Segundo o secretário, os projetos anunciados vão provocar transtornos temporários, mas deixarão benefícios permanentes para a população.

“São obras estruturantes, obras de futuro, que vão mudar a cara da cidade. Paranaguá tem uma complexidade única, com porto, ferrovia, áreas ambientais sensíveis e ilhas, e precisa ser tratada de forma diferenciada. O que estamos fazendo aqui é planejar a cidade para os próximos anos”, afirmou.

Entre os principais aportes estão R$ 100 milhões do programa Asfalto Novo, Vida Nova, voltado à pavimentação de ruas que nunca receberam asfalto, R$ 30 milhões em recapeamento asfáltico, mais de R$ 12 milhões destinados à pavimentação e melhoria de estradas rurais, além de requalificações de eixos urbanos estratégicos e projetos voltados ao fortalecimento do turismo e da economia local.

O prefeito Adriano Ramos também reforçou a dimensão financeira e simbólica do pacote de investimentos, ao comparar o atual momento com períodos anteriores da política local. Segundo ele, durante os mandatos em que atuou como vereador, a cidade celebrava a liberação de pequenos recursos.

“Quando eu fui vereador, receber R$ 100 mil do Governo do Estado ou a entrega de uma ambulância era motivo de festa em Paranaguá. Hoje, nós estamos falando de dezenas e centenas de milhões de reais, de obras estruturantes que vão transformar a cidade”, afirmou.

Adriano destacou ainda que os investimentos anunciados são resultado de uma articulação conjunta entre a Prefeitura, o Governo do Estado e a bancada parlamentar, e representam uma mudança de patamar no volume e no tipo de intervenção destinada ao município, com foco em soluções estruturais e de longo prazo para a cidade.

Para a vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro, o pacote de investimentos é resultado de um ano intenso de articulação política e técnica, que consolida 2026 como um período decisivo para o desenvolvimento da cidade. “Esse é o resultado de um trabalho que aconteceu durante todo o ano de 2025. São recursos que estão chegando e que representam um momento muito feliz para a Prefeitura e para o trabalho que eu e o prefeito Adriano Ramos temos desenvolvido juntos. 2026 é um ano extremamente importante para Paranaguá. A gente não vê a hora das obras começarem e de transformar, de fato, a cidade em um grande canteiro de obras, porque isso é fruto de um ano inteiro de muito trabalho”, disse.

Asfalto Novo: R$ 100 milhões, 177 ruas e execução por etapas

Entre os investimentos de maior alcance social anunciados, a pavimentação dos bairros com maior déficit histórico de infraestrutura foi apontada como prioridade pela Administração Municipal. Regiões como Jardim Esperança, Vila Garcia, Labra e Jardim Emboguaçu, entre outras, estão entre as áreas que devem ser contempladas. Segundo o prefeito Adriano Ramos, o programa prevê a pavimentação de 177 ruas que nunca receberam asfalto, com implantação de drenagem adequada e iluminação pública em LED.

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, explicou que os R$ 100 milhões destinados ao programa serão executados de forma escalonada, em “ondas”, à medida que os projetos técnicos — desenvolvidos de forma integrada entre a equipe da Prefeitura e a Paraná Projetos — forem concluídos, licenciados e liberados. A iniciativa deve beneficiar diretamente moradores que, há décadas, convivem com poeira, lama e a ausência de infraestrutura básica, promovendo mais dignidade e qualidade de vida nos bairros.

“São ondas diferentes. Algumas ruas devem começar a ser executadas já no primeiro semestre de 2026, outras no segundo e outras no terceiro. Tenho confiança de que vamos conseguir iniciar a execução em breve. Todos os projetos já estão sendo pensados com microdrenagem e tubulação adequada, para evitar problemas futuros”, afirmou o secretário.

Adriano Ramos ressaltou que, diante do volume inédito de projetos, foi necessário ampliar a capacidade técnica do Município, o que levou à formalização de uma parceria com o Governo do Estado. “A equipe da Prefeitura, sozinha, não conseguiria dar conta dessa demanda com a velocidade que a cidade precisa. Por isso, a parceria com a Paraná Projetos foi fundamental para acelerar os projetos do Asfalto Novo”, concluiu.

Roque Vernalha: viaduto “em U” e estimativa acima de R$ 70 milhões

A obra da Roque Vernalha — descrita como o “U de Paranaguá”, por ser um projeto de conexão em formato que busca transpor a barreira da ferrovia e melhorar a integração urbana — foi apresentada como um dos principais eixos de mobilidade. O prefeito Adriano Ramos mencionou que a intervenção deve ultrapassar R$ 70 milhões.

Guto Silva afirmou que a licitação está em estágio avançado e indicou a intenção de firmar o convênio até junho. “É uma obra que seguramente nós vamos conveniar até junho e deve iniciar no segundo semestre. Demora um ano, um ano e meio, mas é transformadora”, disse.

O secretário também ressaltou que o desenho escolhido busca reduzir impactos de vizinhança e no comércio, e evitar desapropriações e longas disputas judiciais.

Atílio Fontana: obra de R$ 30 milhões em concreto e licitação prevista a partir de abril

Adriano Ramos, Guto Silva e Fabiana Parro

Outro ponto central da agenda foi a Avenida Atílio Fontana, corredor estratégico por onde circula grande fluxo de caminhões e cargas. Segundo Guto Silva, o projeto executivo foi doado por empresários, o que, na avaliação do Estado, ajudou a dar agilidade ao processo. O secretário afirmou que a obra, orçada em mais de R$ 30 milhões, será executada em concreto, por receber tráfego pesado, e apresentou um cronograma estimado: análise e finalização do projeto até março e, a partir de abril, publicação de editais para licitação.

“Nós acreditamos que até março está tudo resolvido. Nosso objetivo é a partir de abril colocar os editais na praça para licitar. Depois a licitação leva de 60 a 90 dias. A obra deve iniciar no segundo semestre”, afirmou.

Orla do Rio Itiberê, Mercado do Peixe e Centro Histórico: projeto com fases e estimativa acima de R$ 47 milhões

No eixo turístico e de requalificação urbana, o prefeito detalhou o projeto da orla do Rio Itiberê e da região do Mercado do Peixe e Rua da Praia (Rua General Carneiro). Segundo o prefeito Adriano Ramos, trata-se de uma intervenção com quatro fases, com necessidade de licitação única, que deve incluir requalificação de pavimento, novo Centro Gastronômico, novos restaurantes e reestruturação do Mercado do Peixe.

Na coletiva, o prefeito citou que o projeto da orla está estimado em mais de R$ 47 milhões, e relatou etapas de tramitação e ajustes, incluindo discussões com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o encaminhamento atual ao Instituto Água e Terra (IAT). “É uma obra transformadora, que enche os olhos e o coração de esperança do povo de Paranaguá”, afirmou.

Entre as intervenções previstas no Centro Histórico, também foi destacada a requalificação da Rua Conselheiro Sinimbu, com investimento estimado em R$ 8 milhões. O projeto executivo foi elaborado pela equipe técnica da própria Prefeitura de Paranaguá e prevê a transformação da via em um boulevard urbano, com prioridade para pedestres, qualificação paisagística e reorganização do espaço público. A proposta integra o conjunto de obras voltadas à valorização do Centro Histórico e à melhoria da experiência de moradores, comerciantes e visitantes, conectando-se às demais intervenções previstas para a orla e o eixo turístico da cidade.

Guto Silva também relacionou essas obras ao retorno dos cruzeiros marítimos, previsto para os próximos anos, e à implantação do novo terminal de passageiros. “Para receber turistas, é preciso ter infraestrutura. Essas obras dialogam diretamente com esse novo momento do turismo em Paranaguá”, afirmou.

Recape em ruas e pavimentação em eixos de acesso ao Porto: R$ 65 milhões

Ainda na lista de investimentos citados pelo prefeito, Adriano Ramos mencionou valores destinados a recape e pavimentação de vias estratégicas. Segundo ele, há previsão de R$ 30 milhões em recapeamento e a execução de pavimento em concreto em 15 ruas importantes de acesso ao Porto, com investimento de mais de R$ 35 milhões, dentro do conjunto de obras projetadas para melhorar a logística e a mobilidade urbana.

Segurança e Educação: nova escola e investimento acima de R$ 8 milhões

Na área da segurança pública, o secretário Guto Silva destacou a implantação do programa Olho Vivo, com a instalação de 116 câmeras de monitoramento em Paranaguá, equipadas com inteligência artificial. Segundo ele, a tecnologia permite antecipar padrões suspeitos e reforçar a atuação das forças policiais.

Na área da educação, o prefeito Adriano Ramos destacou a construção de um novo prédio para a Escola Municipal Almirante Tamandaré, possivelmente no Aeroparque, com investimento superior a R$ 8 milhões. Segundo ele, a obra terá um impacto que vai além da ampliação da estrutura escolar, ao permitir a reorganização de equipamentos públicos na região.

Com a transferência da unidade para o novo prédio, o imóvel atualmente ocupado pela escola poderá ser destinado à APAE, viabilizando a ampliação dos atendimentos e oferecendo mais conforto e melhores condições de espaço para os serviços prestados à comunidade.

Convênios no primeiro semestre e início das obras ao longo de 2026

Questionado sobre os prazos, o prefeito Adriano Ramos afirmou que a prioridade imediata da gestão é garantir, ainda no primeiro semestre, a assinatura dos convênios necessários para viabilizar os investimentos. Segundo ele, essa etapa é decisiva para assegurar os recursos e permitir o avanço dos processos licitatórios, que podem levar cerca de 60 dias e estar sujeitos a eventuais impugnações. “O mais importante agora é assinar os convênios no primeiro semestre, garantir o recurso e, a partir disso, executar as obras com segurança”, afirmou.

Na mesma linha, o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, destacou que o desafio conjunto entre Estado e Município é imprimir rapidez e agilidade para vencer a burocracia e transformar os projetos em obras em execução. “Todas essas obras começam neste ano. Vai haver algum transtorno inicial, mas são intervenções que vêm para ficar e mudar o futuro da cidade”, declarou.

Ao final da coletiva, Guto Silva foi enfático ao afirmar que Paranaguá entrará em um período de intensa atividade no setor de infraestrutura. Segundo ele, o município deve se transformar em um verdadeiro canteiro de obras, com intervenções iniciando ainda em 2026 e outras no início de 2027, todas já encaminhadas. “São investimentos que vão transformar a mobilidade, fortalecer o turismo, qualificar os bairros e melhorar, de forma permanente, a qualidade de vida da população”, disse.

Adriano Ramos reforçou o alinhamento político e institucional com o Governo do Estado e avaliou a visita como estratégica para consolidar esse novo ciclo de investimentos. “Hoje, Paranaguá é bem recebida em Curitiba. O governador, os secretários e os deputados conhecem a realidade da cidade, estão presentes no território e ajudam a construir soluções. São obras que a população esperou por décadas e que agora começam, de fato, a sair do papel”, concluiu.

A vice-prefeita Fabiana Parro também destacou o esforço contínuo de articulação junto ao Governo do Estado e a importância das parcerias institucionais para viabilizar os investimentos. “Foi um trabalho constante de subir a serra, de negociação, de mostrar ao Governo do Estado que a nossa população e a nossa cidade precisam desses investimentos para que Paranaguá possa se transformar, se projetar para o mundo, gerar emprego, garantir estrutura e oferecer mais qualidade de vida. Sozinhos isso é muito mais difícil. Quando temos uma parceria forte, com o secretário Guto Silva, com o deputado Hussein Bakri, com o governador Ratinho Júnior e toda a equipe pensando o Litoral, a gente consegue, de fato, avançar e alcançar o que a cidade precisa”, finalizou.

Fonte: PMP – jornalista: Luiza Rampelotti – fotos: Moyses Zanardo e Wilson Leandro