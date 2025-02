Paranaguá promove a I Feira Integrada de Mulheres Empreendedoras

Foto: Secom Paranaguá / Divulgação

A Secretaria Municipal da Mulher anuncia a I Feira Integrada de Mulheres Empreendedoras de Paranaguá que reunirá o V Encontro de Brechós, a Feira da Mulher Empreendedora e a Feira das Arteiras.

A Feira dos Brechós acontece no Ginásio Joaquim Tramujas, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, das 8h às 17h30. No dia 19 de fevereiro, o início será às 13h com abertura comemorativa pelo aniversário de 1 ano do evento. As peças vão custar entre R$ 1,00 e R$ 40,00 e algumas terão inspiração no carnaval, uma ótima opção para quem quer curtir a folia sem gastar muito.

A Feira das Mulheres Empreendedoras e a Feira das Arteiras acontece apenas no dia 19 das 9h às 17h na Praça da Bíblia (fundos do prédio do INSS).

“O evento possui o objetivo de fortalecer a moda sustentável e o empreendedorismo feminino nesse nicho econômico. Participam desse encontro as donas de brechós de Paranaguá, ONGs, as mulheres empreendedoras e artesãs”, explica a secretária da Mulher, Daiane Christakis.