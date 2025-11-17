Procissão de Nossa Senhora do Rocio leva milhares de fiéis às ruas de Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá apoia Festa de Nossa Senhora do Rocio com serviços, shows e infraestrutura

Fotos: Wilson Leandro

O Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio esteve lotado desde as primeiras horas da manhã de sábado, dia 15. Após o almoço, centenas de fiéis, caravanas e peregrinos de diversas regiões do estado e do país já se concentravam no local para acompanhar a tradicional procissão em honra à Padroeira do Paraná, realizada às 16h.

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, acompanhou o momento solene ao lado da primeira-dama, Patricia Bamvakiades Ramos, e destacou que essa é uma das maiores manifestações de fé do Estado do Paraná, e que acontece justamente em solo parnanguara. “Nossa cidade é abençoada. Estamos pisando no solo sagrado onde nasceu o Paraná e por aqui há uma população com muita fé”, destacou o prefeito.

O secretário Municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto, destacou que a procissão é um momento de reafirmação da fé de milhares de devotos que visitam o Santuário ao longo do ano e aguardam ansiosamente o dia 15 de novembro para celebrar juntos.

“O turismo religioso crescente em nossa cidade é uma ferramenta importante para impulsionar ainda mais o setor. Temos a determinação do nosso prefeito, Adriano Ramos, em trabalharmos intensamente em todos os segmentos do turismo religioso”, afirmou.

O reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, Padre Dirson Gonçalves reforçou a força da devoção presente em cada romeiro.

“Vemos neste dia a expressão viva da fé do nosso povo, que caminha, reza e se entrega à proteção de Nossa Senhora do Rocio. Cada devoto traz sua história, sua dor, sua gratidão, e tudo isso se transforma em um grande testemunho de esperança”, destacou.

De Pontal do Paraná, da Paróquia do Balneário Santa Terezinha, veio um grupo de 200 peregrinos liderados por Mara Liz Lopes Somar. Eles caminharam quase 50 quilômetros até chegar ao Santuário.

“Ano passado iniciamos a peregrinação com 40 pessoas. Este ano fomos surpreendidos e aqui estamos com um grupo de 200 peregrinos, todos movidos pela fé e devoção à Nossa Senhora do Rocio. Paramos quatro vezes ao longo do caminho. Temos pessoas com mobilidade reduzida, mas isso não foi impedimento para estarmos aqui. Tivemos apoio de comerciantes para um café da manhã na entrada de Paranaguá e Paróquia da Paz também. Só gratidão ”, contou.

Marlene de Jesus, romeira da cidade de Campo Largo, acompanha a procissão há cinco anos. Para ela, renovar o percurso anual é sinal de gratidão.

“É muito emocionante estar na casa de Maria, receber e agradecer todas as bênçãos que eu e minha família recebemos de nossa Padroeira do Paraná”, relatou.

A procissão saiu do Santuário e seguiu rumo à Catedral Diocesana de Nossa Senhora do Rosário. No percurso, centenas de fiéis acompanharam das portas de suas casas, rezando e cantando. Muitas residências estavam enfeitadas em homenagem à Padroeira, criando um ambiente de devoção e acolhimento.

Um dos momentos mais emocionantes do trajeto foi o tradicional encontro com a imagem de Nossa Senhora do Caacupé, que acontece anualmente e reúne grande número de fiéis.

Ao término da procissão, os devotos celebraram a chegada da imagem de Nossa Senhora do Rocio à Catedral Diocesana.

Na noite deste domingo (16), aconteceu a procissão de retorno da Santa ao Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Rafaela Takiguchi