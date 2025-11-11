Tradição caiçara movimenta o Litoral do Paraná na 16ª Festa Nacional do Fandango

Evento reúne 13 grupos fandangueiros e promove oficinas, rodas de conversa, feiras de culinária típica e apresentações entre os dias 10 e 23 de novembro

Fotos: Rafael Damasceno

A tradição cultural do fandango é celebrada no litoral paranaense durante a 16ª Festa Nacional do Fandango Caiçara de Paranaguá, que começou na última segunda-feira (10) e segue até o dia 23 de novembro. A festa é produzida pela Associação de Cultura Popular Mandicuera, por meio de recursos do Mandicuera Ponto de Cultura Caiçara, com realização da Prefeitura de Paranaguá e apoio da Portos do Paraná.

O evento reúne uma ampla programação de atividades culturais entre elas oficinas, comidas típicas, rodas de conversa, seminários e apresentações de grupos fandangueiros, com o objetivo de preservar o fandango, que é patrimônio imaterial brasileiro, e os saberes tradicionais.

“A festa luta para fortalecer o reconhecimento do fandango como uma expressão viva da comunidade local. Somos o principal evento de valorização da cultura popular do litoral do Paraná”, explicou a organizadora da Festa Nacional do Fandango, Mariana Zanette.

A programação teve início na última segunda-feira (10) com a oficina de construção de rabeca, instrumento de cordas semelhante ao violino, que simboliza o fandango caiçara. São dez vagas com bolsas de R$ 1 mil destinadas a artistas do litoral e integrantes de grupos fandangueiros, comprometidos em perpetuar a tradição cultural do fandango. As aulas seguem até dia 15 de novembro e são retomadas entre os dias 25 e 28 de novembro no Ponto de Cultura Mandicuera, na Ilha dos Valadares.

No dia 18 de novembro, das 14h às 16h30, o público poderá acompanhar as apresentações de sete turmas de fandango, que fizeram oficinas através do projeto Apoiando e Fomentando o Fandango Caiçara seus Fazeres e Saberes. No dia 19, das 14h às 17h, acontecerá o seminário de educação Seminário de formação docente – Saberes ancestrais e práticas pedagógicas: conectando a escola ao território caiçara. Ambas atividades no Espaço Cultural Casa Mestre Aorelio, sede da Associação Mandicuera na Ilha dos Valadares.

O dia 20 de novembro será focado no dia da consciência negra e terá roda de capoeira com o Grupo Zoeira Nagô do Mestre Bacico, na Associação de Cultura Popular Mandicuera, seguida de um almoço comunitário. Às 14h, na Praça Cyro Abalem, também na Ilha dos Valadares, ocorrerá uma roda de conversa intitulada “A influência da música afro-brasileira no fandango caiçara” promovida pelo COMPIR (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Social de Paranaguá). À noite, às 20h, a Alyssa Produções promoverá o Baile Charme.

As atividades da festa do fandango seguem até o dia 21, quando acontece a mesa de Território e Meio Ambiente e a abertura do Fórum de Comunidades dos Povos Tradicionais de Paranaguá, no Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE), em Paranaguá.

Cerimônia de abertura

O início oficial da festa acontecerá no dia 21 de novembro na Praça Mário Roque, às 19h, com apresentação do grupo Pés de Ouro. No final de semana, outros 12 grupos originários das cidades entre Ubatuba (SP) e Itapoá (SC), farão apresentações artísticas gratuitas para as comunidades.

“A presença dos 13 grupos de fandango é o coração da festa. Cada um traz um jeito próprio de tocar, dançar e contar a história do nosso povo. É um momento de encontro, de troca e de afirmação da nossa identidade caiçara”, destacou Zanette.

No dia 23 de novembro, às 11h, haverá apresentação da Orquestra Rabecônica do Brasil, e às 12h30 terá discotecagem de WAG. Às 16h a apresentação será por conta do Bloco Flor de Macambira.

Ao lado do palco haverá a Feira Ilha dos Paladares, atendendo ao público com diversas opções da culinária caiçara, entre elas: bolinho de barreado, croquete de siri, bolinho de camarão, pirão de bagre, arroz lambe-lambe, batata frita, barreado, isca de peixe, coxinha de camarão e bolinho de camarão. As bebidas locais disponíveis no evento são mãe cá filha, cataia e cerveja artesanal.

Confira os grupos fandangueiros do evento: Pés de Ouro, Mandicuera, Mestre Eugênio, Mestre Zeca — Viola Afinada, Bacurau, Canutilho Temperado, Pirão do Mesmo, Família Domingues, Manema, Fandanguará, Mucunã, Mandipuva, Dona Mariquinha, Orquestra Rabecônica do Brasil e Grupo Chimarrita de Itapoá.



16ª Festa Nacional do Fandango Caiçara de Paranaguá

Datas: 10 a 23 de novembro de 2025

Local: Paranaguá

Entrada: gratuita

Confira a programação completa no instagram: @festadofandango, ou no site: www.mandicuera.org

Informações: [email protected]