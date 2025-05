Paranaguá se torna signatária dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Foto: Prefeitura de Paranaguá

Paranaguá se torna signatária da Agenda 2030 do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). A assinatura do pacto da Agenda 2030 pela cidade implica em compromisso formal com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Isso significa que a cidade se compromete a integrar as metas da Agenda 2030 em suas políticas e ações, trabalhando para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Esta foi a pauta da reunião realizada na manhã da última segunda-feira (19) entre a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Regularização Fundiária (Sedehab) de Paranaguá, Leonice Lacerda e a Superintendente Geral de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo do Estado do Paraná (SGDES), Keli Guimarães e equipe.

Durante a reunião foi apresentado o Decreto Municipal onde Paranaguá torna-se signatária da Agenda 2030, bem como a consolidação da parceria para o desenvolvimento econômico e social de Paranaguá por intermédio da SGDES e também do Programa de Promoção dos Objetivos Locais Integrados de Desenvolvimento Sustentável (Polis).

A Procuradora Geral do Município, Dra. Flávia Garcia Quadros Hacke, os técnicos Rafaela Zacarias Scremin e Israel Fernandes também estavam presentes na reunião.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Rafaela Takiguchi