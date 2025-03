Paranaguá tem extensa programação no Dia Internacional da Mulher

Neste sábado, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Paranaguá realizará o evento “Paranaguá de Todas”. Haverá diversas apresentações na Praça de Eventos Mário Roque: música, dança, técnicas de defesa pessoal e intervenções dos movimentos que atuam em defesa aos direitos das mulheres na cidade.

Segundo a Secretaria da Mulher, fora do palco serão disponibilizados serviços gratuitos ofertados a partir de parcerias públicas e privadas, como orientação jurídica para mulheres na Van da SEMMU, retificação de nome e gênero, que será realizada pelo Paraná + Diversidade, através do Grupo Dignidade, informações sobre vagas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação, além de corte de cabelo, designer de sobrancelhas, quick massage, esmaltação de unhas, escalda pés, testes rápidos de saúde, avaliação nutricional e oficina de confecção de poesias.

Ainda de acordo com a organização, haverá a participação dos feirantes que trabalham com alimentos e artesanatos. “Esperamos todas as parnanguaras, será uma linda festa com destaque total para o público feminino!”, convida a Secretária da Mulher, Daiane Christakis.

Programação

Abertura com Homenagens: 9h30

Coral da Unati: 10h

Louvor e Adoração Com A 6° I.E.Q: 10h30

Ana Plantas: 11h

Alongamento com a profª Juliane, aa Faculdade Anhanguera: 11h30

Afoxé – Filhos De Iemanjá: 12h

Microfone Aberto – Solte sua Voz: 12h30

Fuzarca da Marcha: 13h

Grupo Estrada Cigana: 13h30

Cia de Dança Jéssica Santos: 13h45

Lucélia Salgado: 14h

Grupo World Dance: 14h30

Aulão de Jump- Prof Tainá: 14h45

Demonstração de Técnicas de Defesa Pessoal, com profª Jana: 15h

Dança Funcional com a Secretaria de Esporte: 15h30

Grupo Dan-Sá Paraná: 16h

Ellen Be: 16h30

Lorena Veiga: 17h20

Encerramento : 18h