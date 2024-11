Paranaguá terá Estado como parceiro, confirma Santin Roveda

Foto da reunião no Palácio Iguaçu | Divulgação do Estado

O governador Ratinho Junior (PSD) garantiu ao prefeito eleito de Paranaguá, Adriano Ramos (Republicanos) que os investimentos estaduais continuam prioritários na cidade e que tem como principal alavanca a atuação do Porto de Paranaguá no litoral paranaense.

“Este encontro com a presença de Gilson Santos, presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos, fortalece o compromisso do Estado com o desenvolvimento urbano e social, alinhado à visão inovadora e integrada do governador Ratinho Junior”, disse o secretário Santin Roveda (Justiça e Cidadania) que acompanhou a reunião nesta terça-feira (30), no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Santin Roveda destaca que o prefeito eleito Adriano Ramos terá uma parceria ideal no Governo do Estado para concretizar projetos estratégicos em Paranaguá e região. “Com a experiência do governador Ratinho Júnior e a disposição de Adriano, estamos prontos para impulsionar iniciativas que atendam às reais necessidades da população de Paranaguá, promovendo um Paraná de oportunidades e integração”, afirmou.

“Com o planejamento em foco e o alinhamento de ideias entre lideranças municipais e estaduais, Paranaguá se prepara para novos investimentos e melhorias em projeto para um futuro mais promissor ainda para a cidade, como um polo de desenvolvimento no cenário estadual”, completou.

