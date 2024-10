Adriano Ramos se encontra com governador para tratar de projetos de Paranaguá

Foto: Divulgação

Desde que venceu as eleições no dia 6 de outubro, o prefeito eleito de Paranaguá, Adriano Ramos, tem cumprido uma extensa agenda política. Na tarde de terça-feira (29), os compromissos ocorreram na capital do Estado, onde Adriano esteve reunido com o governador Ratinho Junior.

Na ocasião, foram debatidos projetos para a cidade, com o governador se colocando à disposição para atender as demandas do município, segundo informou a assessoria do futuro prefeito.

Na reunião, Ratinho Junior esteve acompanhado pelo secretário de Cidadania e Justiça do Estado, Santin Roveda, e pelo presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, Gilson Santos.

“Apesar da gestão de Adriano Ramos começar apenas no ano que vem, ele e sua equipe tem trabalhado arduamente para iniciar com o pé direito no Palácio São José”, destaca sua assessoria.

Adriano é o prefeito com a maior votação da história de Paranaguá. Ele e a vice Fabiana Parro receberam 58.206 votos, o que representa 72,30% dos votos válidos. O candidato do partido do governador (PSD), André Pioli teve 18.847 votos (23,41%).