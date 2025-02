Parceria entre Itaipu e MTur fortalece a inovação e o turismo sustentável

Fotos: Roberto Castro/MTur.

Um acordo de cooperação técnica entre o Ministério do Turismo (MTur) e a Itaipu Binacional, assinado nesta quarta-feira (12), em Brasília, prevê o desenvolvimento e fortalecimento de um Observatório Nacional de Turismo, no Itaipu Parquetec, além da criação de um Laboratório de Inovação e parcerias público-privadas para estimular pesquisas e novas iniciativas criativas para o setor. O acordo engloba, ainda, a definição de programas de apoio e financiamento a startups e empresas de soluções tecnológicas, além da atuação em redes nacionais e internacionais de inovação.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, e o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, assinaram o convênio. Para o ministro, a parceria com Itaipu “é valiosa, (porque) vai proporcionar que o Brasil tenha, pela primeira vez, em um local consolidado, todas as informações do nosso setor, permitindo que novos dados sejam construídos e virem parâmetros para a tomada de decisões da cadeia produtiva do turismo, desde o pequeno empresário até o Governo Federal”.

E completou: “Não tenho dúvidas de que o turismo se transformará em uma enorme matriz de desenvolvimento para o nosso País”.

Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, “em paralelo com a geração de energia, a Itaipu tem o compromisso de gerar desenvolvimento, e identificamos no turismo um instrumento fundamental para o desenvolvimento. O Observatório tem tudo a ver com Itaipu e terá papel estratégico para o Brasil identificar se está indo na direção certa”.

A parceria entre MTur e Itaipu Parquetec terá abrangência nacional e vigência inicial de três anos. O público-alvo da cooperação é composto por destinos turísticos; prefeituras; secretarias de Turismo municipais, estaduais e distrital; empresas privadas; entidades privadas sem fins lucrativos; serviços sociais autônomos; instituições financeiras; instituições de ensino e de pesquisa; comunidades locais e observatórios de turismo.

Em seu discurso, o ministro do Turismo elogiou o diretor-geral brasileiro da Itaipu. “Eu me arrisco a dizer que o Enio Verri está fazendo história na companhia e vai deixar um grande legado não só para a usina de Itaipu, mas para todo o Paraná e, sobretudo, para todo o Brasil.”

Ele reforçou que o apoio ao turismo contribui para o desenvolvimento do Brasil. “O turismo é uma das poucas atividades econômicas que pode oferecer ao mundo moderno, o mundo atual, uma perspectiva de solidariedade, na qual pessoas que vivem hoje no subdesenvolvimento, com baixa perspectiva, com baixa qualidade de vida, podem ter oferta de emprego de qualidade, perspectiva de desenvolvimento para si, para seus filhos, seus netos. E nós atuamos muito nesse sentido.”

Ecossistema de inovação

Criado em 2003 para expandir a missão de Itaipu, de gerar energia de qualidade com responsabilidade social e ambiental sustentáveis, o Itaipu Parquetec constitui um grande ecossistema de inovação. A entidade promove a troca de conhecimentos em prol do desenvolvimento de soluções à sociedade, por meio de projetos e políticas de fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e ao empreendedorismo.

Plano Nacional

O Plano Nacional do Turismo, com extensão até 2027, já está aprovado, disse Celso Sabino. Para ser viabilizado totalmente, “nós precisamos ter as informações de forma consolidada, de forma acessível e de fácil entendimento. E, sobretudo, de forma democrática, para que todos saibam e que o caminho possa ser percorrido de forma mais tranquila”.

O ministro mencionou que, no Brasil, em 2024, houve mais de 350 milhões de viagens domésticas; desse total, 118 milhões de pessoas viajaram de avião. Foi um incremento, só na aviação civil, de 20 milhões de brasileiros. O número, que em 2022 chegou a 97 milhões, saltou para 112 milhões em 2023 e 118 milhões no último ano, “um recorde na aviação civil”. Houve também recorde de 6,7 milhões de estrangeiros que vieram fazer turismo no Brasil, apesar da redução provocada pela a tragédia no Rio Grande do Sul, “um dos principais receptores, especialmente de turistas argentinos, que são os nossos maiores clientes”.

Receita

Os visitantes estrangeiros deixaram no País mais de US$ 7 bilhões, “comprando uma água de coco, pagando hotel, pagando restaurante, comprando uma coxinha, comprando o ingresso para um show e gerando emprego. Nunca antes se gastou tanto no Brasil, vindo de turistas estrangeiros, quanto nós alcançamos em 2024”, acrescentou Celso Sabino.