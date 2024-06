Parque Tecnológico Itaipu e portos federais firmam parceria

Fotos: Kiko Sierich/PTI

O Parque Tecnológico Itaipu (PTI), a PortosRio, o Porto de Santos e a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, formalizaram nesta segunda-feira (17), em Foz do Iguaçu, a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica para desenvolvimento tecnológico e operacional.

As parcerias têm como objetivo modernizar as operações dos portos públicos brasileiros, promovendo a eficiência e segurança das atividades portuárias, por meio da implementação de pesquisa e desenvolvimento, garantindo maior eficiência e a realização de projetos de infraestrutura e descarbonização.

Representando os portos, o presidente do Porto de Santos, Anderson Pomini, falou sobre a importância da parceria e as possibilidades de aplicações de soluções e tecnologias na área. “Essa parceria é estratégica porque vai nos emprestar inteligência e tecnologias já implementadas. Através desse convênio poderá nos ajudar a controlar todas as frotas de caminhões que se dirigem do campo, das cooperativas, para o porto ou na boa logística que contempla a entrada e saída de navios e o escoamento desses produtos para o interior do país”, afirmou.

Segundo o diretor superintende do PTI, Irineu Colombo, o Parque Tecnológico já promove iniciativas de desenvolvimento tecnológico com diversos outros órgãos do governo e estar celebrando esse momento, juntamente com o setor de portos e aeroportos, representa o orgulho da instituição em poder contribuir com soluções para o país. “Ajudar o Brasil, na sua modernização e desenvolvimento, colaborando com o aprimoramento tecnológico é motivo de alegria. Um novo impulso para a industrialização, ajudando o país a avançar. Contem conosco para o desenvolvimento das soluções”, ressaltou.

Enio Verri:

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, é uma honra o Parque Tecnológico Itaipu poder fazer parte desse trabalho e contribuir, por meio da inovação, para tornar os portos brasileiros mais seguros. “Estamos participando diretamente da ampliação da capacidade competitiva do nosso país, onde os portos têm um papel muito estratégico. Se podemos fazer com que eles sejam mais eficientes, nós temos uma função determinante nesse processo. Parabéns à equipe do PTI pela sua qualidade, dedicação e compromisso com o futuro do Brasil”, declarou.

A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou que essa cooperação também possui importância estratégica para o Brasil. “Seja porque nós somos exportadores, importadores e temos uma relação comercial intensa com o mundo, temos isso como um grande legado e queremos levar a diante. Para isso, precisamos ter essa competitividade e quem pode contribuir é a ciência, a tecnologia e a inovação. Essa inteligência que vemos aqui vai prestar um serviço inestimável, tornando essa atividade econômica cada vez melhor, firmando o nosso caminho de desenvolvimento”, pontuou.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que os termos de cooperação firmados serão essenciais para se pensar conjuntamente o setor portuário brasileiro, que cresceu no primeiro quadrimestre quase 6%. “Setor que gera emprego, renda e movimenta a economia brasileira. É fundamental que a gente possa cada vez mais levar tecnologia e inovação para os nossos portos. Não tenho dúvida que vamos fortalecer o setor portuário brasileiro”, reiterou.

Autoridades presentes

Também estiveram presentes na solenidade o presidente da PortosRios, Francisco Martins; presidente da Codeba, Antonio Gobbo; secretário Nacional dos Portos, Alex Ávila; o secretário Nacional de Aviação, Tomé Franca; o presidente da Infraero, Rogério Brazellay; o diretor de negócios e empreendedorismo do PTI, Eduardo de Miranda; o diretor de tecnologias do PTI, Alexandre Gonçalves Leite; o senador Laércio Oliveira; e o deputado federal, Elton Welter.

Porto de Paranaguá é delegado ao Estado

Os acordos feitos através do Ministério de Portos e Aeroportos abrangem portos federais. O Porto de Paranaguá, assim como o de Antonina, não participou do termo de cooperação porque não ser administrado pela União.

Embora seja um porto da União, ele foi delegado para o Estado do Paraná. Sua operação é gerida, atualmente, pela empresa pública estadual Portos do Paraná (Appa – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina).

Fonte: Imprensa da Itaipu, com informações da Assessoria de Imprensa do PTI – Edição: Correio do Litoral