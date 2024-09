Parquetec e Itaipu preparam parceria com Escola Nacional de Administração Pública

Foto: Parquetec

O Itaipu Parquetec recebeu, na última semana, a visita da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), fundação pública vinculada ao Governo Federal, reconhecida pela excelência na formação de servidores públicos em todo o Brasil por meio de cursos, especializações, mestrados e doutorados em diversas áreas de conhecimento.

A escola foi representada pela presidente Betânia Peixoto Lemos e a coordenadora-geral da GNova Comunidades, Denise Vianna Koche. O diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, professor Irineu Colombo, e o diretor administrativo da Itaipu Binacional, Iggor Gomes Rocha, também estiveram entre os participantes da agenda.

O encontro teve como objetivo fortalecer conexões, explorar possíveis sinergias e futuras parcerias para o desenvolvimento institucional. Na ocasião, a Itaipu Binacional e a Enap também formalizaram a assinatura do Termo de Adesão ao Protocolo de Intenções para a capacitação e ao aperfeiçoamento de pessoas pela Escola Virtual de Governo (EV.G), plataforma de cursos a distância da Enap.

Criada há 38 anos, a escola tem como papel transformar a administração pública, acelerando a transformação no ensino, a gestão organizacional, digital, social e econômica. Com mais de 750 cursos, a ENAP tem contribuído na solução dos desafios de políticas públicas e para a formação de agentes públicos inovadores para o aprimoramento da a qualidade do serviço ofertado à sociedade.

Durante a visita, o Itaipu Parquetec e a Itaipu Binacional apresentaram a ENAP as suas ações, experiências e expertises, visando aprimorar e buscar soluções inovadoras e estratégicas para desafios em comum. A agenda também contou com visita ao laboratório com rede 5G privativa do Brasil, o PTI 5GLab; ao Lab Maker Iguaçu, ambiente de inovação que permite a aprendizagem prática de criação “mão na massa” e ao Centro de Gestão Energética, que desenvolve soluções de monitoramento, controle e otimização de sistemas de geração de energia para o setor elétrico brasileiro.