Participação do Itaipu Parquetec impulsiona a inovação no Link Iguassu Valley 2024

Participação do Itaipu Parquetec impulsiona a inovação no Link Iguassu Valley 2024

Apoio a startups e a proposição de soluções inovadoras marca a presença do Parque Tecnológico no maior evento de inovação aberta do Brasil

Foto: Itaipy Parquetec / Divulgação

Um dia repleto de interação, networking e inovações. Assim foi a participação do Itaipu Parquetec no Link Iguassu Valley, considerado o maior evento de inovação aberta do Brasil, realizado nesta última quarta-feira (31), no Centro de Eventos da Lar, em Medianeira. Startups, pesquisadores, universidades e entusiastas da inovação, puderam propor soluções tecnológicas para 53 demandas abertas por grandes empresas.

Durante a programação, o Itaipu Parquetec trouxe para os participantes, no pitch instituições de apoio e fomento, a atuação do Escritório de Captação de Recursos e Investimentos. Em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a iniciativa tem o objetivo de contribuir para prospecção, ampliação e atração de fomentos para pesquisa, desenvolvimento e inovação. O espaço, inaugurado em abril de 2024 no ambiente do Parque Tecnológico, também tem como propósito de promover a estruturação e atração de fundos de investimentos, conexões de empresas com outros hubs de inovação e capacitações para empreendedores e pesquisadores.

A apresentação também destacou as ações desenvolvidas e os editais de inovação aberta com aporte de recursos da Incubadora Santos Dumont do Itaipu Parquetec, que possui o mais alto selo de maturidade na gestão de incubadoras, a certificação Cerne 4 da Anprotec. Nesta edição de 2024 do Link Iguassu Valley, o Itaipu Parquetec também esteve entre os patrocinadores do evento.

Durante todo o dia do evento, o Itaipu Parquetec atuou apoiando no matchmaking das startups incubadas com potencial para solução dos desafios apresentados pelas instituições no Link Iguassu Valley. Marcaram presença no evento e puderam interagir com o ecossistema de inovação as startups Prospect e Manfing por meio da incubadora e a Sysagro, Avetools, AgroMobility, Magnólia, Algatech e Radek pelo Espaço Impulso, hub de inovação agro onde o Parque é um dos parceiros.

Para o diretor superintendente da Itaipu Parquetec, professor Irineu Colombo, a participação no evento reforça e consolida o comprometimento do Parque em promover o empreendedorismo e impulsionar conhecimento, soluções e negócios com a geração de novas conexões, networking e efetivação de parcerias. “Por meio da incubadora, implementamos ações para desenvolver cultura da inovação, qualificação e incubação de startups para gerar soluções inovadoras aos desafios tecnológicos do mercado”, afirmou.

“Por intermédio do Escritório de Captação de Recursos e Investimentos trazemos a nossa expertise para a identificação das oportunidades de editais de recursos de fomento à inovação, elaboração e submissão das propostas. Contribuindo desde as empresas que necessitam solucionar demandas, até as startups, Institutos de Ciência e Tecnologias e Instituições de Ensino do ecossistema em como acessar esses recursos, explorar novas possibilidades e impulsionar o desenvolvimento”, explicou Colombo.