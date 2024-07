Passeio Ciclístico em Matinhos promove saúde, integração comunitária e turismo

Matinhos foi palco neste domingo (7) de um vibrante evento que reuniu ciclistas em prol da saúde, do turismo consciente e do fortalecimento comunitário. Organizado pela MTS Caiobá Tur, em colaboração com a Secretaria de Esportes do Estado, e contou com o apoio da Prefeitura e da Guarda Civil Municipal; o Passeio Ciclístico não apenas destacou as belezas naturais da região, mas também reforçou o compromisso com um estilo de vida ativo e sustentável.

Joel Santos, membro do Conselho de Cultura de Matinhos, destacou a importância do evento: “O Passeio Ciclístico não é apenas uma oportunidade para os moradores e visitantes desfrutarem das belezas naturais de Matinhos, mas também um passo importante para a valorização da nossa cidade. Eventos como este são fundamentais para promover um turismo consciente e sustentável, alinhado com os objetivos do Plano Municipal de Turismo.”

O evento atraiu participantes de todas as idades, que percorreram um trajeto pitoresco, contemplando as paisagens deslumbrantes que Matinhos tem a oferecer. Além de promover a atividade física, o passeio reforçou os laços comunitários, proporcionando momentos de convívio e interação entre os cidadãos e visitantes.

“Apoiar iniciativas como o Passeio Ciclístico é importante para fomentar um estilo de vida saudável, mas também para fortalecer os encontros na comunidade”, ressaltou Santos. Estudos mostram que eventos ao ar livre como este não só beneficiam a saúde física dos participantes, mas também contribuem para a coesão social e para a valorização do patrimônio local.

Com o sucesso desta edição, a expectativa é que iniciativas semelhantes sejam ampliadas no futuro, reafirmando o projeto de Matinhos de um desenvolvimento sustentável e inclusivo.