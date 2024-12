PCPR prende duas mulheres por suspeita de golpes em empréstimos em Guaratuba

Cadeia Pública de Guaratuba | Foto: Depen/Divulgação

A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta quarta-feira (4), em Guaratuba, duas mulheres suspeitas do crime de estelionato. Segundo as investigações, Flaviane Húpalo de Jesus Pacheco, servidora pública municipal, e Rita Oro Costa, gerente do Banco Bradesco, teriam realizado diversos empréstimos sem a anuência das vítimas.

De acordo com o delegado Gabriel Rocha, após a instauração dos inquéritos policiais, as investigadas teriam coagido as vítimas. “Elas tentaram contato de forma incessante por mensagens em redes sociais e ligações telefônicas. Além disso, chegaram a comparecer, pessoalmente, na residência das vítimas a fim de amedrontá-las para que se retratassem acerca dos fatos narrados no procedimento de investigação”, informa a PCPR.

“Assim sendo, após a ciência desses fatos por intermédio do advogado de uma das vítimas, representou-se pela prisão preventiva de ambas, sendo a ordem judicial expedida pela Vara Criminal de Matinhos e cumprida no dia de hoje”, diz o delegado.

Posteriormente, as investigadas foram encaminhadas ao sistema penitenciário. “A investigação segue a fim de elucidar os fatos por completo”, informa a Polícia Civil.

delegado Gabriel Rocha fala do caso | vídeo distribuído pela PCPR

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – Caso seja vítima do crime de estelionato, o cidadão deve registrar um Boletim de Ocorrência (BO). O registro pode ser realizado via internet, no portal da PCPR, de forma rápida.

Caso deseje, a confecção do documento pode ser feita de forma presencial na delegacia mais próxima.

A PCPR também solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra crimes de estelionato. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.