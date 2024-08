PDT, PSOL e Rede apostam em renovação e lançam Magin para prefeito de Paranaguá

José Baka e Nakin e Magin Valêncio

A coligação “Paranaguá, Trabalhista, Sustentável e Livre!”, liderada pelo PDT e composta ainda pela Federação PSOL-Rede lançou, na noite de segunda-feira (5), a chapa Magin Valêncio para prefeito e a professora Suzane da Veiga Wilczek como vice-prefeita.

A convenção que definiu a candidatura majoritária foi conduzido pelo presidente e pelo vice-presidente do PDT de Paranaguá, Jozias de Oliveira Ramos e José Baka Filho.

“Gostaria primeiramente de agradecer a Deus, bem como ao ex-prefeito José Baka Filho pela indicação, destacando a união e humildade do partido, disse Magin em seu primeiro discurso como candidato escolhido. “Nossa campanha é humilde, não estamos em grandes hoteis, mas estamos aqui na rua, junto com o povo. A partir de hoje, estaremos nas ruas de Paranaguá, visitando os bairros, caminhando, conversando e gastando a sola do pé”, declarou.

O vereador Jozias da Negui, como presidente do PDT é conhecido, enfatizou o compromisso do partido com a comunidade parnanguara e a importância de uma campanha que representa verdadeiramente os interesses do povo.

José Baka, duas vezes prefeito e apontado por muitos como o nome mais forte do PDT, destacou a renovação que o candidato representa. “Magin é uma pessoa nova na política, não tem os vícios dos políticos de carreira. Ele é um pequeno comerciante, sabe das dificuldades e tem um sonho de ver uma Paranaguá melhor”, afirmou.

“Qual é a Paranaguá que você quer em 2040? Parece longe, mas não é. São 16 anos e quatro mandatos de prefeito. Precisamos começar a plantar agora para que em 2040 tenhamos uma Paranaguá dos sonhos, com problemas de hoje resolvidos”, completou.