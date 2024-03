Pescadores artesanais de Matinhos têm curso gratuito de motores

Foto: Senai / Divulgaçaõ

A parceria entre a Prefeitura de Matinhos, IAT (Instituto Água e Terra e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), oferece curso gratuito de Motores Marítimos de Centro a Diesel para os pescadores artesanais da cidade.

As aulas terão orientações sobre a manutenção dos componentes fixos e móveis dos motores de embarcações. Começam no dia 25 no CCP (Centro Comunitário Profissionalizante Vereador Mário Braga), da Prefeitura. São ofertadas 20 vagas e as inscrições já podem ser feitas de forma presencial, também no local.

O curso é viabilizado como compensação social no licenciamento das obras de recuperação da orla de matinhos, executado pelo IAT em conjunto com o Consórcio DTA/Acquaplan.

O cronograma prevê outras quatro formações ainda neste ano, novamente com aulas ministradas pelo Senai: Eletricidade Predial, entre 22 de abril e 27 de maio; Aplicação de Revestimento Cerâmico, entre 17 de junho e 19 de julho; Assentamento de Tijolos à Vista e Pedra Decorativa, entre 5 e 21 de agosto; e Eletricidade Básica Residencial entre 9 e 25 de setembro. Cada um dos cursos terá 20 vagas – as inscrições serão abertas sempre um mês antes do início das aulas.

A programação de 2024 também inclui outro curso em março, mas desta vez promovidos pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). A capacitação em Empreendedorismo está com as inscrições abertas, e será ministrada entre os dias 18 e 26 de março, de segunda a sexta, das 19h às 22h, no Senac Caiobá. A inscrição é presencial, também no Senac.

Também neste mês, 25 pessoas concluíram a formação em Técnicas para Camareira de Meios de Hospedagem.

As ações visam o aprimoramento da mão de obra na cidade para o novo cenário econômico pelo qual vive Matinhos a partir da modernização da orla e de outras obras estruturais em execução pelo Governo do Estado no Litoral, como a Ponte de Guaratuba e a duplicação da Avenida Juscelino Kubitschek (JK), principal via de acesso ao balneário.

Em 2023, as capacitações beneficiaram 210 pessoas, em cursos como Técnicas Básicas de Jardinagem e Tratamento de Piscinas, Espanhol Básico I, Preparo de Massas e Pizzas, Inglês Básico Adulto I, Serviços Básicos em Açougue e Básico de Linguagem de Programação para Adolescente, Instalações Hidráulicas Prediais, Pintura de Obras e Técnicas de Construção Civil em Alvenaria.

Engorda da Praia – A chamada revitalização da orla de Matinhos atingiu 93,5% de conclusão e deve ser entregue até o segundo semestre de 2024, com investimento de R$ 354,9 milhões.

O projeto abrange serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de espécies nativas.

As intervenções estão sendo feitas ao longo de 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. Haverá, ainda, a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada. Em uma segunda etapa, ainda sem previsão de data, será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne.

Inscrição para curso de Motores Marítimos de Centro a Diesel (apenas para pescadores profissionais de Matinhos)

Aulas de 25 de março a 4 de abril, das 18h30 às 22h30

Local: Centro Comunitário Profissionalizante Vereador Mário Braga, Avenida Paraná, 462 – Tabuleiro, Matinhos

Inscrições gratuitas. Carga horária de 20 horas

Inscrição para curso de Empreendedorismo

Aulas de 18 a 26 de março, das 19h às 22h

Local: Senac Caiobá, Rua Doutor José Pinto Rebelo Junior, 91 – Centro, Matinhos