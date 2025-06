IAT emite Licença Ambiental Prévia da Orla Histórica de Guaratuba

O Instituto Água e Terra (IAT) emitiu a Licença Ambiental Prévia (LP) para a revitalização da Orla Histórica de Guaratuba, um dos principais pontos turísticos do Litoral do Paraná.

O projeto, realizado em parceria do Estado com o município, abrange o entorno da Praça dos Namorados, o casario e a margem da baía, e envolve a construção de um grande deck de madeira, reforma de trapiches, novo calçamento, paisagismo, iluminação, espaços de lazer e convivência e estacionamento, o que promete melhorar a experiência de moradores e turistas.

A Paraná Projetos, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL), trabalha na conclusão do anteprojeto que servirá como base para a elaboração da licitação, a ser conduzida pelo IAT, órgão vinculado à Secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). A contratação será feita no modelo integrado, em que a empresa vencedora do processo licitatório deve elaborar os projetos básico e executivo, além de executar as obras. A LP permite, entre outras atividades mais simples, o início do processo licitatório.

Devido ao modelo de contratação, em que o orçamento estipulado é sigiloso, os valores exatos a serem investidos em cada item do projeto só serão conhecidos após a abertura das propostas das empresas interessadas. “É mais uma grande iniciativa para o Litoral do Paraná, que está passando por uma transformação, com grandes investimentos em todos os municípios. São mais de R$ 1 bilhão em grandes obras para potencializar o desenvolvimento do turismo e das nossas cidades”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“Será uma alegria ver a Orla Histórica de Guaratuba transformada num espaço ainda mais bonito e acolhedor. Um lugar de memória e paisagem, que vai ganhar deck de madeira, trapiches renovados, jardins, bancos para o pôr do sol e estrutura para o turismo náutico. Um urbanismo que valoriza o Litoral, respeita a história e cuida das pessoas”, complementou o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca.

A expectativa é de que a obra seja licitada no segundo semestre deste ano. A execução deverá ser dividida em duas etapas para não impactar os comerciantes da região durante a alta temporada de verão, sendo concluída ao longo de 2026.

Deck

A obra deverá abranger uma área de aproximadamente 10,8 mil metros quadrados. Um dos principais elementos é a construção de um amplo deck de madeira que se estende por toda a faixa da orla histórica, o que deverá facilitar a circulação de pedestres pela região. O deck vai receber trapiches e fará a integração da Praça dos Namorados ao ancoradouro da Rua Capitão João Pedro com trapiches em su.

Tanto a área da praça como o deck contarão com novos bancos e espreguiçadeiras, além de novos elementos paisagísticos, servindo também como um grande espaço de convivência e lazer. A região já é tradicionalmente conhecida como local de contemplação do pôr-do-sol na Baía de Guaratuba, algo que deve ser fortalecido ainda mais após a conclusão da obra.

As novas pavimentações da praça e entorno, incluindo a Rua Coronel Afonso B. de Souza, a Travessa Juvêncio Unho e a via Marechal Hermes, serão feitas com pavers. O sistema possui alta capacidade de drenagem da água da chuva e fácil manutenção. As vagas de estacionamento público do espaço adjacente também serão demarcadas.

As ruas contarão com elementos de acessibilidade, como rampas para facilitar o acesso de cadeirantes e outras pessoas com mobilidade reduzida, e piso tátil para orientação de deficientes visuais.

Na Avenida 29 de Abril, a proposta inclui a criação de uma praça de convívio com elementos paisagísticos, mobiliário urbano moderno e novo sistema de iluminação. Já na área ao lado do Terminal Turístico Pesqueiro está prevista a implementação de uma área de lazer com opções recreativas, sendo a principal delas uma fonte de águas dançantes, ideal para a realização de espetáculos noturnos.

Terra e mar

Imagem: Paraná Projetos

O projeto foi dividido em duas fases, que serão tocadas de forma paralela. A primeira, chamada de terra, contempla as obras de pavimentação, acessibilidade e paisagismo. A outra, chamada de mar, envolve a construção de dois novos trapiches e readequação dos três já existentes na orla.

“É um local historicamente frequentado pelos veranistas devido ao seu pôr do sol maravilhoso, e que com essa revitalização vai ser ainda mais valorizado, sobretudo pelo turismo náutico, com mais pontos de atracação para as embarcações, o que vai permitir que mais pessoas desfrutem dessa beleza natural”, destacou o diretor-presidente do IAT, Everton Souza.