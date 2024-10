Pesquisa do IRG mostra que Adriano Ramos amplia vantagem em Paranaguá

Imagens: TVCI

Nesta terça-feira (1º), a TVCI divulgou a última pesquisa de opinião sobre as eleições para prefeito de Paranaguá. Os números apontam a vitória folgada o candidato Adriano Ramos (Republicanos).

A pesquisa encomendada pela emissora foi realizada pelo IRG Pesquisas, instituto que fez as principais pesquisas eleitorais do Litoral, inclusive da TVCI. Outras empresas que realizaram pesquisas registradas no Litoral, geraram desconfiança pelo envolvimento com candidatos.

Nests levantamento do IRG, foram ouvidas 500 pessoas, entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 4,4% para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O relatório está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PR-04257/2024.

Na pesquisa espontânea, quando não é mostrado nenhum nome, Adriano Ramos tem 43% e o principal adversário, Andre Pioli (PSD), 18,5% – atrás dos 31,5% que não sabem ou não responderam. Pesquisa feita pelo IRG,entre 4 e 8 de setembro, mostrava Adriano com 35% e Pioli com 15,5%

Na pergunta estimulada, onde são apresentados os nomes dos candidatos seguido da pergunta “Se as eleição para prefeito de Paranaguá fosse hoje, e os nomes fossem estes, em quem o Sr(a) votaria?”, 55,5% dos entrevistados votaria em Adriano Ramos e 26% em André Pioli (PSD). Na pesquisa anterior do IRG Adriano tinha 52,5% e Pioli, 26,5%.

No item rejeição, André Pioli, candidato do atual prefeito Marcelo Roque, do Porto de Paranaguá e do governador Ratinho Junior, lidera com folga: 32,5% dos eleitores responderam que não votariam nele de jeito nenhum. Galo (PSB atinge 14,5% e Adriano Ramo, 8,5%.

Resultados