Pesquisa revela liderança inabalável do Aviator entre os crash games

Imagem: Semevent from Pixabay

Os crash games se caracterizam por sua dinâmica rápida e visual simples: os jogadores acompanham uma curva de multiplicação crescente que pode “crashar” a qualquer momento. O objetivo é sacar antes da queda, tentando maximizar o lucro. É esse estilo de jogo que impulsionou o sucesso de títulos como JetX, Spaceman e Aviator, considerado um dos pioneiros e ainda o mais popular da categoria.

Dados recentes da plataforma KTO apontam que os crash games continuam sendo a segunda categoria preferida dos apostadores brasileiros, com destaque para o jogo do aviãozinho (Aviator), que segue como líder absoluto de popularidade. Apesar de uma leve queda nos índices de participação — passando de 12,67% para 12,50% entre março e abril de 2025 —, o título manteve a primeira posição entre os mais jogados da categoria.

Além do aviãozinho, o ranking de abril trouxe outras movimentações. O jogo Thunderstruck FlyX entrou pela primeira vez no Top 10 da KTO, substituindo o Big Bass Crash, que deixou a lista. Outros títulos, como Football X e Goal, mantiveram participação estável, embora com menor volume de rodadas em comparação aos líderes.

O jogo do aviãozinho segue no topo mesmo diante da oscilação de concorrentes. O maior multiplicador registrado em abril foi do KTO High Flyer, que alcançou 2100,35x, superando sua própria marca anterior (797,38x). Por outro lado, o JetX caiu de 1520,54x para 457,6x, e o FlyX recuou de 1426,09x para 348,84x. O jogo Mines, da desenvolvedora Spribe, que em março havia atingido 2231x, caiu para 557,75x, mas ainda se manteve entre os destaques de multiplicação.

A permanência do Aviator no topo e as variações entre os demais títulos reforçam a necessidade de atenção ao comportamento dos jogadores. Especialistas apontam que, embora a dinâmica dos Crash Games seja envolvente, ela exige controle, leitura de padrões e, principalmente, prática de jogo responsável. A volatilidade desses jogos pode levar a perdas rápidas e, por isso, deve ser jogado sempre por entretenimento e não como forma de gerar renda.

O tema também vem sendo abordado em conteúdos produzidos pela KTO. No podcast Além das Linhas, personalidades do esporte e profissionais da indústria compartilham suas visões sobre apostas, comportamento de risco e a cultura do jogo online. A iniciativa faz parte de uma estratégia de informação contínua, que inclui ainda um blog com análises e dicas para diferentes perfis de usuários, além de vídeos no YouTube. Um dos destaques da produção audiovisual foi a série Olimpíadas do Thiago, veiculada durante os Jogos Olímpicos de Paris, que usou o humor como forma de aproximação com o público.

Essas ações refletem uma tendência crescente no setor: promover entretenimento digital aliado à educação do usuário. Em um mercado em expansão como o de apostas esportivas e jogos de cassino, o equilíbrio entre diversão e integridade segue como um dos principais desafios — e o desempenho dos Crash Games, liderados pelo Aviator, é um indicativo claro dessa realidade.