Plano de Turismo de Matinhos busca desenvolvimento e qualidade de vida

Fotos: Comtur

O Plano Municipal de Turismo de Matinhos (PMT) apresentado no início de julho já está sendo considerado um marco no desenvolvimento sustentável do município.

Sua primeira conquista foi ter sido elaborado em conjunto pelos diferentes atores, dentro do Conselho Municipal de Turismo (Comtur): Prefeitura, Sebrae, empresários, trabalhadores e profissionais do setor. O PMT visa o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda e atração de investimentos.

Com a Política Municipal de Desenvolvimento do Turismo, Matinhos pretende se consolidar como destino turístico de destaque e ao mesmo tempo promover a melhoria da qualidade de vida da população local. O plano aponta o turismo como a principal atividade econômica da cidade, responsável por gerar empregos, renda e atrair investimentos, com sustentabilidade.

Para desenvolver o PMT, o primeiro passo foi ativar o Conselho Municipal de Turismo, um trabalho desenvolvido ao longo de três anos, com a participação decisiva da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico. O último ano foi dedicado à elaboração do Plano de Turismo.

O PMT traça alguns objetivos:

Competitividade: O plano visa fortalecer a oferta turística de Matinhos, tornando-a mais competitiva no mercado regional e nacional. Para isso, prevê ações para a qualificação dos serviços, a diversificação da oferta e o desenvolvimento de produtos turísticos inovadores.

Diversificação: O PMT busca ampliar a oferta de equipamentos e serviços turísticos, diversificando as experiências e atraindo diferentes tipos de público. Ações para fortalecer o turismo rural, o ecoturismo e o turismo cultural, entre outros, estão previstas.

Consolidação: O plano reconhece a importância dos atrativos naturais e culturais da cidade e prevê ações para consolidar e promover esses recursos, valorizando a história e a identidade local.

Aperfeiçoamento: O PMT prevê ações para qualificar os serviços ofertados pelas empresas turísticas locais, impulsionando a profissionalização do setor e a qualidade da experiência do turista.

Incentivo: O plano visa estimular o desenvolvimento de novos empreendimentos turísticos, atraindo investimentos e criando oportunidades de negócio.

Permanência: O PMT visa aumentar o tempo de permanência dos turistas na cidade, incentivando o consumo local e proporcionando uma experiência mais completa.

Investimento: O plano prevê ações para atrair investimentos para o setor turístico, impulsionando o desenvolvimento de infraestrutura e novas atividades.