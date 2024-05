PM Ambiental coíbe desmatamento no balneário Saint Etienne

Na terça-feira (3), uma equipe do Pelotão da Polícia Ambiental, com sede em Guaratuba, lavrou um auto de infração ambiental em Matinhos, em cumprimento a uma notificação anterior.

No dia 23 de abril, os policiais flagraram a destruição de vegetação nativa em estágio médio de regeneração do bioma Mata Atlântica, no balneário Saint Etienne. A área desmatada tem 228 metros quadrados.

Além de multa, o responsável responderá por crime ambiental.