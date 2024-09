PM Ambiental flagra desmatamento no Morro Morretes e no Carvoeiro

Fotos: 2º Pel1ª Cia/BPAmb

Equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental em Guaratuba atendeu uma denúncia pelo sistema 181 e flagrou um desmatamento no Morro Morretes, no Centro da cidade. Foram abordadas 3 pessoas.

O derrubada aconteceu na encosta do morro, que é uma área de preservação permanente (APP). O dano à vegetação atingiu uma área de 279 metros quadrados, que foi embargada.

Foi aplicada uma multa de R$ 10 mil e o caso foi informado ao Ministério Público do Paraná.

Queimada no Carvoeiro

Na quinta-feira (26), os policiais militares do Pelotão da Polícia Ambiental de Guaratuba flagraram um desmatamento no Carvoeiro.

Em patrulhamento pela cidade, os policiais identificaram um corte raso de vegetação nativa no Bioma Mata Atlântica, com uso de fogo, em uma área equivalente a 1.759 metros quadrados.

Foi aplicada uma multa de R$ 21 mil e enviado ofício ao Ministério Público informando crime ambiental.