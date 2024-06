PM Ambiental flagra desmatamentos nas áreas rural e urbana de Guaratuba

A Polícia Militar Ambiental realizou duas ações de combate a desmatamentos nas áreas rural e urbana de Guaratuba, com agravantes. Em um dos casos, uma pessoa foi detida; no outro, foi embargada uma área na margem de rio.

No sábado (22) equipes do 2º Pelotão do Batalhão Ambiental – Força Verde, do Instituto Água e Terra (IAT) e da Patrulha Rural do 9º BPM, realizaram uma fiscalização no Itinga.

Na localidade rural, foram constatadas diversas irregularidades ambientais: parcelamento de solo irregular, corte de vegetação nativa, dano em área considerada de preservação permanente, depósito de madeira nativa sem Documento Florestal de Origem, entre outros.

Durante a ação, duas propriedades foram notificadas, uma retroescavadeira e 4,75 metros cúbicos de madeira nativa foram apreendidas. A Polícia Ambiental deteve um dos proprietários para lavratura de termo circunstanciado e o IAT aplicou as sanções administrativas.

Na quarta-feira (26), a Polícia Ambiental atendeu uma denúncia do sistema 181 e identificaram uma área de margem do rio da Praia, no balneário Coroados, que estava sendo aterrada para depósito de restos de construção civil.

Foi feito um Auto de Infração Ambiental por destruir floresta em área de preservação permanente (APP). O local foi embargado.