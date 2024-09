PMB muda candidato a prefeito em Guaratuba

Foto: Divulgação

O PMB (Partido da Mulher Brasileira) mudou de candidato a prefeito de Guaratuba. João Almir Martins é o novo candidato. Com o nome de “Almir Capelão”, ele era candidato a vice-prefeito. A administradora Silvana Costa é a nova candidata a vice na chapa pura do PMB.

A mudança aconteceu no dia 3 de setembro, depois do indeferimento da candidatura de Celso Felipe de Araújo, que usava o nome de “Doutor Celso da Saúde”. Ele teve a candidatura impugnada pelo Ministério Público Eleitoral por causa de uma condenação criminal cuja pena foi extinta em agosto de 2019 – de acordo com a Lei de Inelegibilidade (Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990) ele está inelegível até 2027. A Justiça confirmou o pedido de indeferimento.

*O PMB (Partido da Mulher Brasileira), busca mudar o nome na Justiça Eleitoral para “Por Mais Brasil”, mas teve o pedido rejeitado em 2022.