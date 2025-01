PMPR vai distribuir pulseiras de identificação para crianças com autismo no Litoral

Foto: Sd. Mauro Berg

A Polícia Militar está entregando pulseiras de identificação destinadas a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas praias do Paraná. A corporação recebeu as pulseiras nesta sexta-feira (24), em Guaratuba. Elas serão distribuídas em todos os postos da PM instalados em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.

O prefeito de Guaratuba, Mauricio Lense, ao lado da deputada estadual Flavia Francischini (União), estava lá na orla da Praia Central na chegada das pulseiras. “Quero parabenizar vocês pela sensibilidade. A pulseira pode ser pequeninha, mas a importância é gigante. Não é identificar, mas incluir a criança, a pessoa, em nosso contexto, nessa praia maravilhosa que é Guaratuba”, disse

Assim como as pulseiras já distribuídas para a identificação de crianças no Litoral, o novo modelo, específico para crianças com TEA, conta com características diferenciadas. Além do nome da criança e do telefone do responsável, as pulseiras trazem cores e símbolos que remetem ao espectro autista, facilitando a identificação e permitindo um atendimento mais rápido e adequado pelas equipes policiais.

A iniciativa partiu da PMPR e foi realizada em parceria com a deputada estadual Flávia Francischini. O comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, destacou o comprometimento da corporação com ações voltadas à inclusão e à segurança.

“Essa iniciativa demonstra o cuidado da Polícia Militar do Paraná com todas as crianças, especialmente aquelas que possuem necessidades específicas. As novas pulseiras não apenas reforçam nossa preocupação com a segurança, mas também mostram que estamos atentos à inclusão e à empatia”, destacou.

“Garantir que as famílias atípicas, em especial aquelas com crianças com TEA, se sintam acolhidas e protegidas faz parte do nosso papel”, acrescentou. Flávia Franscischini destacou a participação da PMPR na causa autista. “Não é só para o autista, mas sim para toda sua família. Isso sim é inclusão de verdade”, disse.