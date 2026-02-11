Poker no Brasil: panorama econômico e tendências

O poker é considerado o jogo de cartas mais popular do mundo, combinando estratégia e aposta em competições locais e internacionais. Nos últimos anos, esse mercado tem ganhado destaque não apenas na esfera do entretenimento, mas também como segmento econômico relevante.

Globalmente, as estimativas apontam que o setor movimenta cifras bilionárias. O mercado global de plataformas de poker online foi avaliado em cerca de US$ 107,74 bilhões em 2024, com previsão de atingir US$ 120,67 bilhões em 2025, refletindo a popularização do jogo e a profissionalização de torneios internacionais, como o WSOP (World Series of Poker) e outras séries de prestígio.

Em 2024, o poker também conquistou reconhecimento oficial: a Associação Internacional de Esportes da Mente (IMSA) oficializou o jogo como esporte mental, equiparando-o ao xadrez e aos e-sports. Essa consolidação internacional reforça a posição do poker como atividade de alto desempenho intelectual e amplia seu alcance global.

Cerimônia de entrada do poker para IMSA foi no Brasil

O poker vive um momento de forte expansão global, impulsionado pelo acesso à internet e pela migração dos jogos tradicionais para plataformas digitais. A facilidade de participar de torneios online e de acompanhar partidas ao vivo por streaming trouxe milhões de novos jogadores. As maiores séries de torneios internacionais passaram a atrair cada vez mais público de diferentes países, reforçando o impacto econômico do setor. Essa difusão ampla nas plataformas digitais, associada ao reconhecimento do poker como esporte da mente, sinaliza a consolidação do jogo em nível global.

O cenário do poker no Brasil mostra indicadores robustos e uma trajetória de crescimento acelerado. Atualmente, estima-se que existam mais de 12 milhões de praticantes ativos no país, refletindo a popularização da modalidade em diferentes faixas etárias e regiões. Em 2024, o mercado nacional registrou um crescimento anual de aproximadamente 60%, impulsionado pelo aumento da participação em torneios online e presenciais, bem como pelo avanço da regulamentação e da digitalização do setor.

Um dos marcos mais expressivos foi o BSOP Millions 2024, que distribuiu um total acumulado de R$ 200 milhões em prêmios, consolidando-se como um dos maiores eventos de poker do hemisfério sul. As projeções econômicas para os próximos anos também são otimistas: especialistas estimam que o mercado brasileiro de poker possa atingir a marca de US$ 3 bilhões até 2030, considerando o avanço das plataformas digitais, a crescente profissionalização dos jogadores e o interesse de investidores no setor.



Os torneios de poker no Brasil atraem milhões de jogadores todos os anos

No contexto global, o poker online ultrapassou os US$ 100 bilhões em valor movimentado em 2024, evidenciando uma tendência sólida de expansão que inclui o Brasil como um dos principais polos emergentes nesse segmento competitivo e tecnológico.

Estes indicadores evidenciam a robustez econômica do setor. A participação feminina também cresce: em 2024, as mulheres já representavam cerca de 10% dos jogadores presenciais e online, praticamente o dobro de 2017. O reconhecimento de entidades internacionais e a profissionalização crescente devem continuar impulsionando o mercado brasileiro de poker nos próximos anos.

Poker online e plataformas brasileiras

O poker online se tornou rotina para muitos brasileiros, especialmente após a popularização das plataformas de streaming. Com computadores e celulares conectados, jogadores disputam torneios, satélites qualificatórios e partidas em dinheiro real de qualquer lugar. Nesse cenário, provedores nacionais ganham destaque: a GipsyTeam, por exemplo, é uma empresa de jogos online que conecta pessoas a salas dedicadas de poker. Uma dessas salas é o RedStarPoker, voltada ao público brasileiro, onde é possível participar de torneios e cash games virtuais de forma segura e regulamentada.

As projeções para o poker no Brasil continuam otimistas. Analistas estimam um crescimento anual superior a 10% na próxima década, impulsionado pelo aumento da base de jogadores e pela diversificação das modalidades. Os circuitos oficiais programam temporadas ainda maiores, enquanto a crescente visibilidade do jogo atrai patrocinadores e investidores. Essa evolução tende a fortalecer toda a cadeia econômica relacionada, desde o turismo nas cidades-sede de grandes torneios até a indústria de tecnologia e entretenimento que apoia as plataformas online.