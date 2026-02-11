Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Publicidade

Santin Roveda lança passaporte veicular digital

Redação
Projeto-piloto vai criar um registro único digital em blockchain: o Passaporte Veicular Digital, que funciona como uma identidade eletrônica
Fotos: Divulgação

Proprietários de veículos de todo o Paraná podem participar do projeto-piloto que está sendo desenvolvido pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) e Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar-PR) para “transformar” seus carros em ativos digitais. Isso significa obter o Passaporte Veicular Digital, iniciativa inédita no Brasil e um dos projetos mais inovadores na área de mobilidade e tecnologia no País. As inscrições estão abertas a partir desta quarta-feira (11), no site do Detran.

O edital com as regras para participação foi apresentado pelos diretores-presidentes do Tecpar, Eduardo Marafon, e do Detran-PR, Satin Roveda.

O projeto-piloto vai criar um registro único digital em blockchain, com dados, histórico e informações do veículo de forma simples, confiável e alinhada às leis de privacidade de dados. Com esse procedimento, o carro passará a contar com o Passaporte Veicular Digital, que funciona como uma identidade eletrônica do veículo, reunindo dados que vão desde as informações de fábrica até histórico de revisões, quilometragem, seguros, financiamentos, ocorrências e transferências.

Cada veículo receberá um token único, vinculado ao número do chassi, permitindo que todas as informações sejam rastreadas de forma segura, imutável e acessível ao longo de toda a vida útil do automóvel. As inscrições para participação vão até o próximo dia 23 e todo o processo é sem custos para o cidadão.

Inicialmente, o objetivo era “tokenizar” mil veículos, mas, para democratizar o acesso à tecnologia e testá-la em grande escala, todos os veículos inscritos poderão participar, ressalta o diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon. “O projeto-piloto é um passo determinante para garantir que a tecnologia chegue com maturidade e confiabilidade à população. Queremos entregar algo seguro, funcional e que realmente facilite a vida dos proprietários”, observa.

A segurança e a transparência estão no centro da iniciativa, de acordo com o presidente do Detran-PR, Santin Roveda. A solução garante que as informações não sejam alteradas de forma indevida por ser baseada em tecnologia blockchain, reduzindo fraudes em quilometragem, registros e documentação.

“Estamos convidando os paranaenses para participar desse projeto inédito no Brasil, que irá tornar os processos mais rápidos e gerar maior confiança no acesso a informações sobre o veículo. O interessado terá seu carro tokenizado e terá fácil acesso ao Passaporte Veicular Digital nos meios digitais oficiais do Detran-PR”, pontua Roveda.

VALIDAÇÃO – O projeto-piloto terá duração de 120 dias e será acompanhado por um Comitê Gestor formado por equipes técnicas das duas instituições, que se reunirá quinzenalmente para validar marcos e entregas.

As informações do Passaporte Veicular Digital estarão disponíveis no site e no aplicativo do Detran-PR através do login de usuário a partir do dia 2 de março deste ano, por um prazo de 60 dias.

CRITÉRIOS – Veículos de qualquer ano e modelo poderão participar do projeto, incluindo moto e caminhão. Todo o processo se dará de forma online, a partir da informação dos dados do veículo, dispensando a necessidade de deslocamentos presenciais até as unidades do Detran-PR, por exemplo.

META – A partir do projeto, a intenção é que o Passaporte Veicular Digital seja implantado definitivamente e de forma integral no Estado até o fim de 2026, com a meta de inserir toda a frota estadual no banco de dados em um período de cinco anos, com a disponibilização de todas as informações possíveis sobre cada veículo.

Redação
Leia também
Paraná

Santin Roveda anuncia aprovação do CNH Social no Paraná

Paraná

Paraná avança em discussão de projeto para passaporte veicular digital

Litoral

Estado investe em nova sinalização para todo o Litoral do Paraná

Paraná

Emplacamentos de veículos aumentam 11% no Paraná após anúncio de redução do IPVA

Litoral

Detran anuncia mais de R$ 3,8 milhões para sinalização nas 7 cidades do Litoral

Chamada

Paraná demonstra protagonismo no 83º Encontro Nacional dos Detrans