Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Paranaguá Previdência explica que não investiu no Banco Master

Redação
Nota de esclarecimento do presidente da autarquia também informa sobre aporte em fundo CARE11 feito em 2017

O Paranaguá Previdência, regime próprio que administra o fundo de aposentadoria e pensão dos servidores públicos estatutários do Município de Paranaguá, divulgou nota para esclarecer que “não possui e nunca possuiu recursos investidos em fundos ou produtos financeiros do Banco Master”. 

Leia a íntegra do documento assinado assinada por Ali El Kadri, presidente da autarquia.

Nota de Esclarecimento

Em atenção aos questionamentos sobre investimentos relacionados ao Banco Master, o Paranaguá Previdência esclarece que o aporte no fundo Brazilian Graveyard and Death Care (CARE11) foi realizado em julho de 2017, período em que o fundo não possuía qualquer vínculo com o Banco Master.

O Instituto Paranaguá Previdência não possui e nunca possuiu recursos investidos em fundos ou produtos financeiros do Banco Master, tampouco realizou aportes em CDBs ou outros ativos vinculados à referida instituição.

A posterior alteração da administração do fundo, ocorrida apenas em 2025, não contou com o voto favorável do Paranaguá Previdência. Atualmente, o fundo CARE11 encontra-se sob administração de outra instituição, e o Instituto segue acompanhando os desdobramentos, sempre com foco na preservação dos recursos previdenciários e no cumprimento da legislação aplicável.

O Paranaguá Previdência permanece à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Ali El Kadri
Diretor-presidente
Paranaguá Previdência

