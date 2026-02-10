Paranaguá Previdência explica que não investiu no Banco Master

Nota de esclarecimento do presidente da autarquia também informa sobre aporte em fundo CARE11 feito em 2017

O Paranaguá Previdência, regime próprio que administra o fundo de aposentadoria e pensão dos servidores públicos estatutários do Município de Paranaguá, divulgou nota para esclarecer que “não possui e nunca possuiu recursos investidos em fundos ou produtos financeiros do Banco Master”.

Leia a íntegra do documento assinado assinada por Ali El Kadri, presidente da autarquia.

Nota de Esclarecimento

“Em atenção aos questionamentos sobre investimentos relacionados ao Banco Master, o Paranaguá Previdência esclarece que o aporte no fundo Brazilian Graveyard and Death Care (CARE11) foi realizado em julho de 2017, período em que o fundo não possuía qualquer vínculo com o Banco Master.

O Instituto Paranaguá Previdência não possui e nunca possuiu recursos investidos em fundos ou produtos financeiros do Banco Master, tampouco realizou aportes em CDBs ou outros ativos vinculados à referida instituição.

A posterior alteração da administração do fundo, ocorrida apenas em 2025, não contou com o voto favorável do Paranaguá Previdência. Atualmente, o fundo CARE11 encontra-se sob administração de outra instituição, e o Instituto segue acompanhando os desdobramentos, sempre com foco na preservação dos recursos previdenciários e no cumprimento da legislação aplicável.

O Paranaguá Previdência permanece à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.“

Ali El Kadri

Diretor-presidente

Paranaguá Previdência