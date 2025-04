Polícia Ambiental comemora 68 anos com crianças em limpeza na praia

O Pelotão da Polícia Ambiental de Guaratuba promoveu, ao lado de professores e alunos da Escola Municipal Plácido e Silva, a limpeza da Praia Central. A ação aconteceu na sexta-feira, 4 de abril, em comemoração aos 68 anos de criação do Batalhão da Polícia Ambiental – Força Verde da Polícia Militar do Paraná.

A atividade contou com apoio da direção da escola e das secretarias municipais da Educação, do Meio Ambiente e da Segurança Pública e Trânsito.

Aproximadamente 65 alunos realizaram a limpeza de um trecho da faixa de areia de aproximadamente 100 metros. As crianças também conversaram com banhistas sobre a importância de recolherem o seu lixo da praia e depositarem em local correto.

“Esta ação visa conscientizar as nossas crianças da importância do cuidado com o meio ambiente e ao mesmo tempo servir de exemplo para os mais velhos”, explica o comando do 2º Pelotão, a cargo do subtenente Rodrigo Cainelli.

Em cerca de 1 hora e meia, em um dia de pouco movimento na orla, foram recolhidos 26 quilos de lixo: garrafas de vidro, garrafas plásticas, latinhas, bituca de cigarros, entre outros. “Antes, durante e depois da ação tivemos um bate papo com as crianças bem descontraído e conscientizando da importância e os cuidados que devemos ter com o meio ambiente”, comenta Cainelli.

A equipe do Batalhão presente na ação foi composta por Cainelli, os cabos Orth, Mafra, Souza, Paulo Cesar e Ghilardi e os soldados Stacheski e Otto.