Polícia Ambiental flagra desmatamentos e aterros ilegais em Matinhos

Foto: 2º Pel / 1ª Cia/ BPAmb-FV

Policiais do 2° Pelotão da Polícia Ambiental, com sede em Guaratuba, realizaram fiscalização no município de Matinhos e fizeram mais uma flagrante de desmatamento irregular.

A ação aconteceu, nesta sexta-feira (6) no Balneário Praia Grande.

O proprietário de um lote foi autuado por destruir vegetação nativa secundária em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, sem autorização ambiental, em uma área de 212 metros quadrados. A área também estava sendo aterrada.

Três áreas embargadas

Fotos: 2º Pel / 1ª Cia/ BPAmb-FV

No dia 27, equipe do 2º Pelotão fiscalizava uma área de loteamento irregular, no bairro Sertãozinho, também em Matinhos, quando avistou uma máquina retroescavadeira realizando aterro. A ação utilizava material proveniente de resto de obra (caliça), sem a devida triagem e sem autorização de órgão ambiental competente, agravado pelo fato do local estar em área de preservação permanente (área de várzea).

No momento da fiscalização o operador da máquina fugiu dentro da mata e não foi alcançado. Após identificação da empresa responsável pela retroescavadeira, foram confeccionados os autos de infração ambiental pertinentes e realizada a apreensão do maquinário.

Outros dois terrenos vizinhos foram fiscalizados e autuados, sendo um deles também por destruição de área de preservação permanente (área de várzea) e pelo aterro irregular e ainda um terceiro terreno apenas por destruição de área de preservação permanente (área de várzea).

No total foram lavrados R$ 60 mil em multas e a apreensão da máquina, ficando as áreas embargadas. A área total de intervenção com destruição de APP, foi de 1.691 metros quadrados