Polícia Ambiental flagra mais um desmatamento ilegal no Coroados

Foto: 3º Pel. / 1ª Cia / BPAmb-FV



Policiais do Pelotão da Polícia Ambiental em Guaratuba atenderam, nesta quarta-feira (17), mais uma informação pelo Disque-Denúncia 181 de desmatamento na cidade.

No local indicado, no bairro Coroados, foi constatado um corte raso de vegetação nativa em área de preservação permanente (APP) do bioma Mata Atlântica, em uma área de 306 metros quadrados.

A região sofre constantemente com desmatamento para a construção de residências em áreas de APP.

O terreno foi embargado e um boletim de crime ambiental foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.