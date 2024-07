Polícia Ambiental resgata e solta três tartarugas-verdes em Caiobá

Vídeo: 2º Pel/1ª Cia/BPAmb-FV

A Polícia Ambiental atendeu uma denúncia, neste domingo (30), e encontrou duas tartarugas-verdes (Chelonia mydas) presas em uma rede, na Praia Mansa de Caiobá, em Matinhos.

A rede estava montada na modalidade “espera fixa”, o que é proibido na praia. Devido a dificuldade de acesso foi necessário o apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros para retirada da base fixa dentro do mar.

Após tirar a base, os policiais conseguiram puxar rede, “com apoio de populares” e resgatar as tartarugas marinhas com vida. Os animais foram devolvidos ao mar junto a alguns pescados encontrados ainda com vida; os demais pescados foram doados a Apae.

A rede de pesca de 100 metros de cumprimento e as três poitas (objeto pesado que faz as vezes de âncora ou chumbada), foram apreendidas e encaminhadas para o depósito da Polícia Ambiental, em Guaratuba.